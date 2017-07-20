Экс-министр юстиции Лукаш пришла на допрос в ГПУ

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш сообщила в четверг, что пришла на допрос в Генеральную прокуратуру по делу о хищении государственных средств.

"Очередной допрос в генеральной прокуратуре. На этот раз тема меня озадачила: государственные реестры. Те самые, контроль государства над которыми я и мои коллеги восстановили в бытность работы в Минюсте", — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

Как пояснила она в своем посте, в Украине ранее действовала "одна из самых наглых схем в сфере хищения госсредств": государственные реестры принадлежали не государству, а неким юрлицам, и Минюст годами ежемесячно оплачивал им авторское вознаграждение и иные платежи. По данным Лукаш, только с 2010 по 2013 годы государством были выплачены более 1 миллиарда гривен.

Скриншот записи со страницы Елены Лукаш Скриншот записи со страницы Елены Лукаш

"Именно я привлекла внимание СБУ и Генпрокуратуры к этой афере и прекратила все платежи. Был скандал, угрозы, много грязи в СМИ и остановка работы реестров на неделю. Работу реестров специалисты восстановили и ворюг выгнали. Вернее, часть из них сами покинули территорию Украины, опасаясь уголовного преследования в диком и недемократическом 2013 году. Дальше был государственный переворот, и тем, кто наживался на схеме реестров, грехи были отпущены "именем революции и доллара" как "революционерам", — написала Лукаш.

Также, по ее словам, незаконно освоенные несколько миллиардов гривен в бюджет так и не были возвращены, но вместо этого четвертый год прокуратура "все ищет, кто же наживался на государственных деньгах".

В каком статусе она пришла на допрос, экс-министр не уточнила.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура вызвала бизнесмена Сергея Курченко на допрос в качестве подозреваемого в уголовном производстве.