Кабмин займется налогами, ликвидацией ГК "Антонов" и Пенсионным фондом

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. В среду во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом состоится очередное заседание правительства Украины, начало — в 11.00.

Согласно повестке дня, член Кабмина рассмотрят два законопроекта: о внесении изменения в Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизацииˮ и о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов.

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Кроме того, первый вице-премьер-министр Степан Кубив представит проект постановления правительства о ликвидации государственного авиастроительного концерна "Антоновˮ и признании утратившими силу некоторых постановлений КМУ. В свою очередь министр обороны Степан Полторак доложит о ликвидации межведомственной рабочей группы по вопросам проверки состояния оперативного оборудования территорий, прилегающих к району проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Также министры обсудят внесение изменений в Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, внесение изменений в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2017 год, а также вопросы управления частным акционерным обществом "Одесская киностудияˮ.

Ранее сообщалось, что Владимир Гройсман предложил создать совет премьеров Украины.

Детальней ознакомиться с повесткой дня заседания можно здесь.