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    Политика

    Кабмин займется налогами, ликвидацией ГК "Антонов" и Пенсионным фондом

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    Степан Полторак доложит о ликвидации межведомственной рабочей группы по вопросам проверки состояния оперативного оборудования территорий, прилегающих к району проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. В среду во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом состоится очередное заседание правительства Украины, начало — в 11.00. 

    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
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    Согласно повестке дня, член Кабмина рассмотрят два законопроекта: о внесении изменения в Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизацииˮ и о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов. 

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    Кроме того, первый вице-премьер-министр Степан Кубив представит проект постановления правительства о ликвидации государственного авиастроительного концерна "Антоновˮ и признании утратившими силу некоторых постановлений КМУ. В свою очередь министр обороны Степан Полторак доложит о ликвидации межведомственной рабочей группы по вопросам проверки состояния оперативного оборудования территорий, прилегающих к району проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. 

    Также министры обсудят внесение изменений в Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, внесение изменений в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2017 год, а также вопросы управления частным акционерным обществом "Одесская киностудияˮ.

    Ранее сообщалось, что Владимир Гройсман предложил создать совет премьеров Украины

    Детальней ознакомиться с повесткой дня заседания можно здесь

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