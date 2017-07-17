"Украину должны строить украинцы": соцсети спорят о заявлениях Гройсмана

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украине пора отказаться от заморских "варягов" и сконцентрироваться на отечественных кадрах. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, назвав тенденцию привлечения иностранных специалистов грозным словом "злоупотребление".

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"Я считаю, что Украину должны строить украинцы, и я глубоко в этом убежден, сейчас даже больше. Не без того, что мы можем приглашать тех или иных специалистов, которые известны, но по большому счету мы должны построить свой дом самостоятельно", – сказал глава Кабмина.

В украинском сегменте соцсетей тема заморских специалистов вызвала масштабный отклик и немало комментариев: "когда вы заказываете строительство, разве вас волнует национальность, или гражданство прораба?! Вам необходимо, чтобы дом был построен, но заказчиком при этом остаетесь вы и строят дом по вашему заказу. Украинский дом — успешную Украину — должны строить лучшие менеджеры со всего мира";

"Похоже, Порошенко готовит себе сменщика". "А я считаю, что только люди извне смогут разбить эту круговую поруку бывших комсомольцев!" – есть в сетях и такие мнения.

Скриншот поста в Facebook

Скриншот поста в Facebook

Скриншот поста в Facebook

Скриншот поста в Facebook

Скриншот поста в Facebook

Скриншот поста в Facebook

Скриншот поста в Facebook

Скриншот поста в Facebook

Скриншот поста в Facebook

Скриншот поста в Facebook