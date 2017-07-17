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    "Украину должны строить украинцы": соцсети спорят о заявлениях Гройсмана

    (обновлено: )28
    "Украину должны строить украинцы" – в этом убежден украинский премьер Владимир Гройсман, полагающий к тому же, что властям не стоит злоупотреблять привлечением иностранных специалистов. Как отреагировали на такие речи простые украинцы в соцсетях?
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Украине пора отказаться от заморских "варягов" и сконцентрироваться на отечественных кадрах. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, назвав тенденцию привлечения иностранных специалистов грозным словом "злоупотребление".

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    "Я считаю, что Украину должны строить украинцы, и я глубоко в этом убежден, сейчас даже больше. Не без того, что мы можем приглашать тех или иных специалистов, которые известны, но по большому счету мы должны построить свой дом самостоятельно", – сказал глава Кабмина.

    В украинском сегменте соцсетей тема заморских специалистов вызвала масштабный отклик и немало комментариев: "когда вы заказываете строительство, разве вас волнует национальность, или гражданство прораба?! Вам необходимо, чтобы дом был построен, но заказчиком при этом остаетесь вы и строят дом по вашему заказу. Украинский дом — успешную Украину — должны строить лучшие менеджеры со всего мира";

    "Похоже, Порошенко готовит себе сменщика". "А я считаю, что только люди извне смогут разбить эту круговую поруку бывших комсомольцев!" – есть в сетях и такие мнения.

    Скриншот поста в Facebook

    Скриншот поста в Facebook
    Скриншот поста в Facebook
    Скриншот поста в Facebook
    Скриншот поста в Facebook
    Скриншот поста в Facebook
    Скриншот поста в Facebook
    Скриншот поста в Facebook
    Скриншот поста в Facebook
    Скриншот поста в Facebook
    Скриншот поста в Facebook
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