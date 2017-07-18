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    Политика

    Гройсман предложил создать совет премьеров Украины

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    По мнению Гройсмана, "надо создать совет премьер-министров, где можно было бы рассматривать вопросы, которые являются стратегически важными для развития государства".
    Владимир Гройсман
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал создание консультативного совета премьеров для обсуждения стратегических решений развития государства, сообщила пресс-служба Кабмина.

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    "Нам, наверное, надо создать совет премьер-министров, где можно было бы рассматривать вопросы, которые являются стратегически важными для развития государства. Такое решение было бы хорошим механизмом обмена опытом, который накоплен за 25 лет", — сказал Гройсман во время торжественного заседания Кабмина, посвященного 100-летию правительства Украины.

    По его словам, в совет должны войти бывшие премьеры страны.

    Как сообщалось ранее, во вторник проходит торжественное заседании Кабинета министров, посвященное 100-летию правительства Украины.

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