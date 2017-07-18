Гройсман во вторник проведет торжественное заседание Кабмина

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Во вторник, 18 июля, состоится торжественное заседании Кабинета министров, посвященное 100-летию правительства Украины, сообщает "Правительственный портал".

"18 июля под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится торжественное заседание Кабинета министров Украины, посвященное 100-летию правительства Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее спикер парламента Андрей Парубий объявил о закрытии шестой сессии Верховной Рады восьмого созыва. Согласно календарному плану работы парламента, на следующей неделе народные избранники работают с избирателями, а новая сессия откроется 5 сентября.

Смотрите также: Не поделили микрофон: в Раде произошла потасовка