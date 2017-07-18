МВФ уехал, клоуны остались, а денег как не было, так и нет

Александр Карпец, для РИА Новости Украина

Действительно, последняя миссия МВФ посетила Украину в мае и убыла восвояси, сделав невнятное заявление, из которого можно сделать вывод о том, что фонд не устраивает пенсионная реформа правительства Гройсмана, а именно пенсионная реформа является наиважнейшим условием дальнейшего кредитования. Правда, вдогонку прозвучали уверения лично Гройсмана в том, что фонд якобы его реформу одобрил, в ответ на что в фонде тактично промолчали.

Открытие рынка земли – это вообще дело сложное и долгое.

Кроме того, правительство решило резко увеличить расходы бюджета на субсидии сразу на 15 "ярдов", которых, по всем оценкам, все равно не хватит, и едва эти планы Гройсмана и компании понравились фонду.

Ну, а клятвенно обещанная борьба с коррупцией и вовсе выродилась в низкопробную клоунаду, которую с неподдельным интересом наблюдают не только граждане Украины, но и – можно с уверенностью сказать! – чиновники фонда.

Все это было бы смешно, если бы ситуация не была столь критической. И даже если следующий транш Украина к концу года получит, это не позволить решить проблему кардинально. В 2017-2018 годах, а особенно в 2019 году Украину ожидают масштабные выплаты по внешним долгам. В казне средств не хватит, и вся надежда на новые займы, которыми можно возвратить займы старые. Но для получения новых займов Украина должна пойти на целый ряд кардинальных мер, многие из которых чреваты тяжелейшими социальными последствиями. К тому же, кредитную программу, запланированную Нацбанком на текущий год, уже можно считать безнадежно сорванной!

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Для начала некоторые цифры по обслуживанию государственного долга в ближайшие годы.

Программа управления государственным долгом, утвержденная Минфином на 2017 год, предполагает выплату кредиторам 241 млрд гривен или 8,86 млрд долларов по утвержденному бюджетом среднегодовому курсу 27,2 грн за 1 доллар США. Этот показатель составляет 19,7% от прошлогоднего экспорта Украиной товаров и услуг, который равен 44,89 млрд долларов.

По данным Министерства финансов, в 2018-2020 годах выплаты по внешнему долгу составят 16 млрд долларов. Кроме того, 6 млрд долларов составят выплаты по кредитам, которые выданы под государственные гарантии. Итого, 22 млрд долларов.

Для справки, на 1 июня 2017 года валютные резервы Национального банка составляют 17,6 млрд долларов. Очевидно, что средств не хватает.

Финансировать выплаты по внешнему долгу правительство намерено "очень просто". Из бюджетной резолюции на 2018-2020 годы следует, что Кабмин намерен "обеспечить полноценный доступ к внешним источникам финансирования для рефинансирования внешней задолженности". Проще говоря, власть собирается влезать в новые долги, чтобы покрыть старые.

Выйти на международный рынок займов Украина не может. Денег никто не даст, а если и даст, то под огромные проценты. Единственным приемлемым с точки зрения стоимости финансовых ресурсов источником средств являются кредиты МВФ, а также других государств и международных организаций, выдаваемые под низкий процент.

Текущий кредит EFF: недавняя история и туманное будущее

Начиная с 2015 года, Украина получила от международных доноров в общей сложности 11 млрд долларов кредитов и технической помощи. В их числе 6,52 млрд долларов от МВФ по программе расширенного финансирования EFF. Причем кредиты и финансовая помощь иностранных государств и международных финансовых организаций привязаны к сотрудничеству с МВФ, то есть выдаются, как правило, в том случае, если имеет место сотрудничество с фондом.

В апреле нынешнего года Украина получила от МВФ четвертый транш кредита по программе расширенного финансирования в объеме около 1 млрд. долларов, а также 600 млн. евро помощи от Еврокомиссии.

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В Нацбанке заявляют о необходимости получения до конца года еще трех траншей МВФ на общую сумму около 4,5 млрд долларов, что является крайне сомнительным. Эти транши в НБУ называют "критичным условием роста международных резервов приблизительно до 21 млрд долларов".

Причина такой "критичности" очевидна исходя из приведенных выше сумм, необходимых для обслуживания внешнего долга в ближайшие три года.

Согласно изначально утвержденному графику выделения средств, в 2017 году Украина действительно должна была получить три транша – в мае, августе и ноябре, в эквиваленте, соответственно, 1,9 млрд долларов и дважды по 1,28 млрд долларов.

Выделенный в апреле миллиард был получен с отставанием, поскольку его Украина должна была получить еще в ноябре 2016 года. Но поскольку в фонде были недовольны темпом и содержанием так называемых реформ, получение этого транша растянулось без малого на полгода.

Майский транш 2017 года Украина уже не получила. Августовский транш можно почти наверняка считать не полученным, поскольку на дворе уже июль, а также летний отпускной период. О ноябрьском транше пока говорить рано.

В целом, можно с достаточно большой долей вероятности сказать, что приведенный выше план получения от МВФ в 2017 году 4,5 млрд долларов уже провален. Конечно, можно питать надежды на то, что несколько траншей объединят и выдадут их одной суммой, но подобные надежды представляются призрачными.

Согласно установившейся практике, траншу МВФ предшествует пересмотр так называемых структурных маяков и критериев эффективности, по достижении которых можно рассчитывать на следующую порцию финансирования.

В лучшем случае, МВФ успеет выделить в 2017 году еще один транш. В два транша верится с огромнейшим трудом. В три транша не верится совсем.

Условия невыполнимые и невыполняемые

Для продолжения финансирования необходимо выполнение целого ряда условий, многие из которых будут иметь тяжелые последствия. Правда, некоторые требования фонда, прежде всего, реальная борьба с коррупцией, являются более чем справедливыми.

При получении последнего транша правительство Украины подписало очередную, которую уже по счету версию меморандума о сотрудничестве с МВФ, взяв при этом на себя целый ряд обязательств, так называемых структурных маяков.

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В письме на имя главы МВФ Кристин Лагард, подписанном Порошенко, Гройсманом, Гонтаревой и министром финансов Данилюком, отмечались "небывалые успехи" власти в 2016 году. Среди выполненных условий: своевременное принятие бюджета на 2017 год с дефицитом 3,1% ВВП, "урегулирование", проще говоря, ликвидация 88 банков, не способных соблюсти нормы капитализации, национализация "ПриватБанка", обязательное декларирование имущества чиновников и депутатов, корректировка полугодовых тарифов для коммунального сектора в зависимости от стоимости газа, снижение норм потребления энергоносителей для индивидуального жилья и централизованного отопления.

Все эти достижения являются, мягко говоря, неоднозначными. Средств, выделенных на субсидии, катастрофически не хватает, правительство увеличить бюджетные расходы на субсидии, и очевидно, что это не лучшим образом скажется на бюджетном дефиците и инфляции.

Ликвидация 88 банков во многих случаях тоже была отнюдь не богоугодным деянием. В ходе ликвидации в банках и фонде гарантирования вкладов имеют место масштабные злоупотребления, а по состоянию на 1 мая 2017 года суды возобновили деятельность уже 12 банков, включая, например, скандальный банк "Хрещатик", ликвидация которого была слишком подозрительной.

Что касается сокращения субсидий за счет снижения норм потребления, то после широко разрекламированного снижения суммы субсидий с 50 до 47 млрд гривен, правительство вынуждено вносить поправки в бюджет с целью увеличения расходов на субсидии на 15 млрд гривен, которых, по ряду оценок, и близко не хватит, то есть вместо снижения расходов на субсидии налицо их увеличение. Проще говоря, власть самоотверженно сокращала расходы на субсидии на 3 млрд, чтобы потом увеличить на 15 млрд гривен. Вопрос: за что и зачем боролись?!

Существенное увеличение расходов на субсидии может стать важнейшей причиной отказа МВФ в дальнейшем финансировании, по крайней мере, в ближайшем будущем.

Что же касается национализации Приватбанка, то это вообще отдельная песня, конца и края которой не видно, прежде всего, в финансовом аспекте. По последним данным, потери государства, то есть налогоплательщиков, от затеи с Приватом уже оцениваются в 155 млрд гривен, что составляет 3650 гривен на каждого гражданина, включая младенцев и глубоких старцев. К тому же, поскольку национализация банка не была должным образом юридически оформлена, сейчас бывшие владельцы учреждения, то есть Коломойский и его окружение, активно работают в судах над тем, чтобы вернуть под свой контроль наиболее лакомое имущество банка, оставив государству "пустышку" с долгами. Государство вроде как тоже судится с Коломойским и компанией…

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Словом, неизвестно, чем еще афера с Приватбанком, скандал вокруг которой в последние дни вспыхнул с новой силой, в конечном итоге обернется для налогоплательщиков и бюджета!

Важнейшим маяком для продолжения финансирования является пенсионная реформа, о которой сказано выше. Добавим лишь, что камнем преткновения стал вопрос пенсионного возраста: МВФ требует его просто повысить, а Кабмин не рискует это делать "в лоб" и предлагает сделать то же, но завуалировано, резко увеличивая пенсионный стаж и предлагая, как витиевато заявляют чиновники, "новый набор вариантов выхода на пенсию, с более широким диапазоном пенсионного возраста". Фактически скрытое увеличение пенсионного возраста власть пытается выдать за "покращення" для граждан.

Эти манипуляции имеют целью сократить дефицит Пенсионного фонда, который достигает 140 млрд гривен или 6% ВВП. В целом же, Украина тратит на пенсионное обеспечение, по словам министра соцполитики Ревы, до 11% ВВП, хотя самый большой показатель в Европе у Италии составляет 7% ВВП.

Правительство взяло на себя обязательство перед МВФ до конца года ввести абонементную плату за подключение к коммунальным услугам. Попытка ее ведения для газоснабжения весной провалилась, причем против этого выступили Порошенко и Гройсман. В то же время, от намерений ввести абонплату на теплоснабжение никто официально не отказался. Эта крайне неоднозначная мера может вызвать не только очень бурную реакцию, но и привести к дальнейшему росту долгов за коммуналку, которые и без того достигли гигантских размеров.

Правительство также взяло обязательство создать и запустить в работу единую базу данных о получателях социальной помощи, а Верховная Рада — до конца июня принять закон, позволяющий осуществлять проверку доходов ее получателей на основе доходов домохозяйств и их активов. Тем, кто не соответствует критериям выделения социалки, помощь будет прекращена. Подобные планы выглядят утопично, поскольку речь идет об огромном объеме работы, на которую необходимо значительное финансирование.

Кроме того, принятие указанной законодательной базы мало того, что уже сорвано по срокам, так еще и представляет собой достаточно сомнительную затею с правовой точки зрения. Например, непонятно, как оценить активы домохозяйства, не раскрываю банковскую тайну вкладов, гарантированную законом.

Крайне неоднозначными являются также планы по введению купли-продажи земель сельхозназначения, хотя эта проблема не решается уже в течение многих лет, и едва ли сейчас есть законопроект, способный не только удовлетворить все заинтересованные стороны, но и не спровоцировать непредсказуемые социальные последствия.

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Относительно того, как именно проводить земельную реформу, существует множество мнений, за которыми стоят интересы различный властно-капиталистических групп.

Ярким примером весьма сомнительного прожекта земельной реформы может служить зарегистрированный в Раде в декабре 2016 года законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" под авторством депутатов из Блока Порошенко — Алексея Мушака, Сергея Хланя, Павла Ризаненко, Ольги Бельковой, представителя "Народного фронта" Виктора Романюка и внефракционного Виктора Чумака.

В первоначальной версии документ предполагает отмену моратория на продажу земель сельхозназначения и возможность ее передачи в собственность или пользование иностранцам или лицам без гражданства для ведения личного или товарного фермерского хозяйства.

Наряду с этим, из действующего законодательства исключаются нормы, запрещающие вносить паи в уставные фонды юридических лиц, дававшие возможность получить в собственность участки за давностью пользования (более 15 лет), о бесплатных ветеранских 2 гектарах и т. д.

В нынешнем виде основные положения земельной реформы не устраивают фермеров, которые опасаются, что запуск рынка земель уничтожит их как класс. В связи с этим уже имели место предупредительные протестные акции фермеров.

При ожидаемой рыночной стоимости плодородных украинских черноземов 10 тыс. долларов и более за гектар (на уровне современной Польши) ни у одного фермера не найдется наличных для выкупа обрабатываемых им наделов. А поскольку законодательство не предусматривает какого-либо переходного периода или поэтапной приватизации, фермеры опасаются, что аграрное производство в Украине будет формироваться по образцу крупнотоварных производств или южноамериканских латифундий, когда один владелец обрабатывает сотни тысяч гектаров. Очевидно, что вся земля рано или поздно окажется в руках иностранных корпораций и отечественных так называемых агрохолдингов.

Для определенных кругов аграрная реформа может стать способом для реализации собственных интересов.

Очевидно, снятие моратория на куплю-продажу земель сельхозназначения является крайне сомнительной затеей, особенно в кратчайшие сроки.

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Наконец, важнейшим маяком, необходимым для продолжения финансирование со стороны МВФ является борьба с коррупцией. Пожалуй, это единственный "маяк", который может быть поддержан подавляющим большинством граждан. Но реализации мер по борьбе с коррупцией всячески сопротивляются те, против кого они направлены, то есть властно-олигархическая верхушка.

Например, необходимо принятие законов, которые развяжут руки недавно созданному Национальному антикоррупционному бюро, будущим антикоррупционным судам и другим органам, которые в перспективе займутся расследованиями финансовых злоупотреблений в отношении действующих высокопоставленных чиновников и их предшественников. Но достаточно взглянуть на декларации депутатов и чиновников, чтобы понять, что в Раде едва ли найдутся "камикадзе", готовые проголосовать за подобные нормативные акты.

Несбыточными пока остаются планы по созданию независимых антикоррупционных судов, которые будут рассматривать коррупционные деяния высших должностных лиц. Формировать их кадрами собираются по итогам отбора с участием Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Общественного совета добропорядочности. Процедура предусматривает экзамены на знание и практическую реализацию антикоррупционного законодательства, включая проведение экспертиз, принятых в других государствах. Крайне трудно поверить, что все это можно реализовать в нашей стране.

К антикоррупционным мерам относится и передача в подчинение Министерству финансов службы финансовых расследований, которая возьмет на себя обязанности нынешней налоговой милиции. Также должно НАБУ получить еще большие полномочий, что позволит обходиться без санкции и ресурсов СБУ и Генпрокуратуры и, таким образом, защитить информацию о проводимых мероприятиях.

Реальную же "борьбу с коррупцией" можно в последнее наблюдать в виде безуспешных и крайне непрофессиональных попыток Генеральной прокуратуры Специальной антикоррупционной прокуратуры снять депутатскую неприкосновенность с ряда депутатов с целью привлечения их к ответственности. Налицо клоунада, которую хорошо характеризует жаргонное выражение "ржу-не-могу". Вдаваться в подробности этой "борьбы" не будем, поскольку о ней сейчас много пишется и говорится в СМИ, но отметим лишь, что ничего смешного, к сожалению, нет.

Указанные выше часто спорные структурные маяки и весьма сомнительные перспективы их реализации на практике не вселяют оптимизма в вопросе получения в 2017 году хотя бы одного транша МВФ из запланированных кредитов, не говоря уже о всей указанной сумме в 4,5 млрд долларов, которые Нацбанк считает критическими для обеспечения необходимого уровня валютных резервов.

Собственно, заявление МВФ о том, что выделение очередного транша откладывается, подтверждает такие опасения.

В связи с этим, крайнюю тревогу вызывает финансовая стабильность в 2018-2020 годах, когда Украина должна произвести большие выплаты по внешнему долгу. Впрочем, не меньшую тревогу вызывает выполнение значительной части крайне неоднозначных требований МВФ, если до такого выполнения дойдет дело.