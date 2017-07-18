Необыкновенное чудо. Соцсети о реформах и ответственности Гройсмана

Тимур Громов, РИА Новости Украина

О реформах в Украине говорят давно и много. Кабмин и Рада обещают грядущей осенью принять окончательные решения, которые позволят начать масштабное внедрение трех ключевых реформ правительства: образовательная, пенсионная и медицинская. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, добавив, что "готов нести персональную ответственность за практическую реализацию" этих реформ.

Последние из обещаний премьера были услышаны многими украинцами, став одной из популярных тем для обсуждения в соцсетях: "Так как и одна, и другая реформа — событие не сиюминутное, даже если результат будет катастрофичен, то это процесс нескольких лет, если не пятилетия. Рисков по сути — нет. Ведь бонусы рейтинга давно уже получены"; "Кратко про новую пенсионную реформу: Умри до пенсии, помоги государству". "Гройсман: Беру персональную ответственность за мед. и пенсионную реформы! Штирлиц еще никогда так не был близок к провалу", — пишут в сетях и о таком.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook