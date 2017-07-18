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    Аналитика и комментарии

    Необыкновенное чудо. Соцсети о реформах и ответственности Гройсмана

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    Украина — страна нескончаемых реформ. Увы, далеко не всегда удачных…. Но глава Кабмина не намерен останавливаться на достигнутом и готов даже взять на себя персональную ответственность за их реализацию. Как отреагировали на это украинцы в соцсетях?
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    О реформах в Украине говорят давно и много. Кабмин и Рада обещают грядущей осенью принять окончательные решения, которые позволят начать масштабное внедрение трех ключевых реформ правительства: образовательная, пенсионная и медицинская. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, добавив, что "готов нести персональную ответственность за практическую реализацию" этих реформ.

    Последние из обещаний премьера были услышаны многими украинцами, став одной из популярных тем для обсуждения в соцсетях: "Так как и одна, и другая реформа — событие не сиюминутное, даже если результат будет катастрофичен, то это процесс нескольких лет, если не пятилетия. Рисков по сути — нет. Ведь бонусы рейтинга давно уже получены"; "Кратко про новую пенсионную реформу: Умри до пенсии, помоги государству". "Гройсман: Беру персональную ответственность за мед. и пенсионную реформы! Штирлиц еще никогда так не был близок к провалу", — пишут в сетях и о таком.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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