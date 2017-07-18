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    Политика

    Блокировка сайтов РФ: Украина направила в Совет Европы официальную позицию

    (обновлено: )38707
    Как говорится в письме украинской стороны, такие ресурсы, как Yandex, Mail.ru, "ВКонтакте" и "Одноклассники", уже давно используются российскими спецслужбами в качестве инструментов в так называемой гибридной войне.
    Запрет соцсетей
    УНИАН

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Украина направила в Совет Европы письмо, в котором изложила официальную позицию относительно блокирования российских интернет-сайтов, таких как Yandex, Mail.ru, "ВКонтакте" и "Одноклассники", и внедрения экономических санкций против компаний из РФ.

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    РИА Новости Украина
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    "Агрессия Российской Федерации и вызовы, с которыми сталкивается Украина в отношении территориальной целостности, требуют соответствующих мер. Такие ресурсы, как Yandex, Mail.ru, "ВКонтакте" и "Одноклассники", уже давно используются российскими спецслужбами в качестве инструментов в так называемой гибридной войне", — говорится в письме украинской стороны, размещенном на платформе Совета Европы по безопасности журналистов.

    Напомним, в мае президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

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