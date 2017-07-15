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    Политика

    Суд вынес вердикт по мере пресечения Добкину

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (133)

    (обновлено: )10001
    Согласно информации, сторона обвинения по делу народного депутата Оппозиционного блока Михаила Добкина обосновала ходатайство опасениями, что Добкин может влиять на ход расследования.
    Михаил Добкин в суде
    УНИАН

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Печерский райсуд города Киева арестовал народного депутата Оппозиционного блока Михаила Добкина с альтернативной залога в размере 50 млн гривен. Об этом сообщает Страна.

    Михаил Добкин в суде
    УНИАН
    Появились фото с заседания суда по мере пресечения Добкину

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    Сторона обвинения обосновала это ходатайство опасениями, что Добкин может влиять на ход расследования.

    Напомним, в субботу, суд в Киеве избирает меру пресечения Добкину. Прокуратура требовала ареста и залога, а сам Добкин попросил взять его на поруки.

    Верховная Рада в четверг дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина, которого прокуратура подозревает в мошенничестве с землей в Харькове во времена, когда он занимал пост губернатора Харьковской области. По словам Добкина, решение Рады было для него ожидаемым, обвинения он отвергает. 

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