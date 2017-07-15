Суд вынес вердикт по мере пресечения Добкину

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Печерский райсуд города Киева арестовал народного депутата Оппозиционного блока Михаила Добкина с альтернативной залога в размере 50 млн гривен. Об этом сообщает Страна.

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Сторона обвинения обосновала это ходатайство опасениями, что Добкин может влиять на ход расследования.

Напомним, в субботу, суд в Киеве избирает меру пресечения Добкину. Прокуратура требовала ареста и залога, а сам Добкин попросил взять его на поруки.

Верховная Рада в четверг дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина, которого прокуратура подозревает в мошенничестве с землей в Харькове во времена, когда он занимал пост губернатора Харьковской области. По словам Добкина, решение Рады было для него ожидаемым, обвинения он отвергает.