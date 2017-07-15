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    Общество

    Депутаты готовы взять Добкина на поруки

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (130)

    (обновлено: )5301
    По словам нардепа, "все 42 члена фракции "Оппозиционный блок" готовы взять Михаила Добкина на поруки, если это поможет в решении этого представления, которое подали представители Генеральной прокуратуры".
    Михаил Добкин в суде
    УНИАН

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Все депутаты от "Оппозиционного блока" готовы взять своего коллегу Михаила Добкина на поруки, сообщил народный депутат от этой партии Вадим Новинский, передает УНИАН.

    Михаил Добкин в суде
    УНИАН
    Появились фото с заседания суда по мере пресечения Добкину

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    Об этом Новинский сказал журналистам в Печерском райсуде Киева.

    "Я ответственно заявляю, все 42 члена фракции "Оппозиционный блок" готовы взять Михаила Добкина на поруки, если это поможет в решении этого представления, которое подали представители Генеральной прокуратуры", — сказал Новинский.

    Требование прокуроров назначить Добкину меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой залога в размере не менее 150 млн грн Новинский назвал "абсолютно незаконным".

    Напомним, в субботу, суд в Киеве избирает меру пресечения Добкину. Прокуратура требует ареста и залога, а сам Добкин попросил взять его на поруки.

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