Добкин попросил суд о поручительстве

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин попросил Печерскийс суд Киева, который в субботу выбирает ему меру пресечения, применить к нему меру в виде личного обязательства и поручительства, информирует "Радио свобода".

"Я считаю, что я имею право как человек, который сам должен доказать свою невиновность. Я хочу, чтобы ко мне применили абсолютно нормальные демократические меры пресечения в виде или поруки народных депутатов, или моего личного обязательства приезжать и участвовать во всех следственных действиях", — сказал он в суде.

По его словам, он отменил все зарубежные поездки и сдал все свои заграничные паспорта: "Я хожу и ходил до этого (вызывался в качестве свидетеля) на все вызовы следователей и готов сотрудничать со следствием, потому что мне важно установить истину и показать, что все, что сейчас делается, — это абсолютная политика".

Он также заявил, что не планирует покидать территорию Украины.

"Я считаю, что достаточно будет или моего обязательства, или поручительства (трех народных депутатов)", — добавил он.

Добкин призвал суд не удовлетворять ходатайство прокуратуры, которая просит суд применить к Добкину меру пресечения в виде ареста и залог.