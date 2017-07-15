Одессит Марк объявил войну мультику "Маша и медведь"

Кадр из мультфильма

Роман Степняк

Жил-был в Одессе обыкновенный массажист Марк Гордиенко. Мял кости случайным посетителям, пропагандировал нечто вроде занятий йогой, даже на местном телевидении с этим увлечением несколько раз выступал. Разговаривал, да и продолжает разговаривать по-одесски. Кто не в курсе, это смачный говор, сформированный в южном городе у моря, где интонациям придают гораздо больше значения, чем самым словам.

Как рождаются герои…

Как и положено человеку без серьезных занятий, как только выпала возможность, он записался в активисты. В конце 13-го это стало особо модным занятием и позволяло не только выплескивать застоявшуюся молодецкую энергию, но и недюжинным энтузиазмом добывать себе на пропитание. Ему нравилось быть героем, и однажды он на своей страничке в соцсетях он написал: "Может быть, сегодня родятся новые герои, люди Действия, Больших Смыслов и Великих Идей…И тогда будет смысл куда-то идти…". Так сермяжный массажист пошел в герои революции достоинства. Не сразу, конечно, а погодя. Когда стало окончательно известно, куда революция выруливает.

Марк никогда не искал прямых и легких путей, поскольку это совершенно не его хлеб. Когда другие патриотически настроенные одесситы записывались в добровольцы на восточный фронт, он приложил немало усилий, чтобы избежать этой участи. Более того, как сообщал одесский "Таймер", Гордиенко даже попал в список уклонистов от вступления в ряды ВСУ в рамках мобилизации. Об этом свидетельствует текст письма военного комиссара Раздельнянского районного комиссариата подполковника Номеровского начальнику Раздельнянского отдела милиции: бегает мол, не угнаться, а так востребован на передовой!

Сам Марк следующим образом объяснял конфликт с победившей властью: "Месяца три назад, когда мы воевали против бесхребетно коррупционной прокуратуры, эти клоуны решили на уровне районных чиновников замутить интригу с призывом меня в ВС. Причем все это делалось втихую, чтобы потом создать информоповод, мол, Гордиенко уклоняется…".

Гроза ночных клубов

Какое-то время Гордиенко плотно сотрудничал с "Правым сектором". Но вскоре попал под подозрение. Оказалось, что порученное задание выбивать из ночных клубов деньги на нужды АТО он выполнял крайне недобросовестно и был замечен в присвоении средств. Об этом в средствах массовой информации писал глава областной организации "Правого сектора" Сергей Стерненко: "При этом человек приходит, берёт деньги и заявляет, что никто не должен препятствовать его проведению. У нас есть все основания не доверять Марку Гордиенко, мы готовим соответствующую информацию". Речь шла о хорошо отлаженной системе крышевания концертного бизнеса в привлекательной для артистов Южной Пальмире.

Но наступило переменчивое лето 2017-го и дела у возглавляемой пламенным патриотом Марком Гордиенко организации "Совет общественной безопасности" пошли совсем неважно. Люстрация, на которой он зарабатывал, потихоньку сходит на нет, ночные клубы обзавелись усиленной охраной, а торговки на Привозе сами кому угодно могут устроить незавидную экспроприацию. На фоне угасания революционного энтузиазма Марк выбрал на этот раз беспроигрышный вариант.

Ужас мягкой силы

6 июля текущего года он подписал знаменитое письмо сразу в несколько адресов: в Верховную Раду, в Национальную экспертную комиссию по защите общественной морали, Госкино и Госкомитет по телевидению и радиовещанию Украины, которое должно, по мнению одесского патриота, начать всеобщую и непримиримую борьбу героями мультяшного сериала "Маша и Медведь".

Кадр из мультфильма Мультфильм "Маша и медведь"

Что же такого ужасного сделала симпатичная проказница для вчерашнего массажиста, чего простить ей он в жизни не сможет? Но прежде чем кого-то в чем-то упрекать, давайте углубляться в эпистолярный жанр. В первых строках гневного письма экс-массажист обвиняет "государство-агрессора", которое "не только захватило часть территорий Украины, но и игнорируя любые нормы морали, распространяет на территории нашего государства пропагандистские мультипликационные произведения, направленные на деформацию сознания украинских детей".

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Далее из письма следует, что "мультипликационное произведение "Маша и медведь" является абсолютным воплощением самых ужасных пропагандистских идей РФ", что уже давно обнаружили эксперты Эстонии и Литвы. Но, к сожалению, опыт соседей не стал уроком для отечественной Комиссии по общественной морали. Марк возмущается, как это так, оболванивают маленьких и доверчивых украинцев наглой ложью и провокацией! Российские пропагандисты, мол, отправляют детям четкое сообщение — медведь, "традиционно считается символом РФ и ассоциируется с этой страной, представляется в роли большого сильного героя, который безнаказанно захватывает чужое имущество, дом, землю". Это, по мнению Гордиенко, не что иное, как демонстрация военных действий, "а вернее — использование российскими войсками "мягкой силы".

Маша и Марк

Завсегдатай ночных клубов убежден, что "вышеуказанный мультфильм был снят с единственной целью — донести до мира своеобразное послание, в котором жестокий образ России (Медведя) заменяется мягким и добрым. Подобными посланиями РФ не просто "смягчает" свой образ, но и пытается расшатать устои государственности соседних стран".

Общественный активист на пути обличения создателей мультика не знает границ. Подписант никогда не был бы массажистом, если бы не вспомнил об оффшорных трансакциях создателей мультика. Он убежден, что все средства от проката мультика в десятках стран мира аккумулируются на кипрских оффшорных счетах, а оттуда напрямую перечисляются то ли на счета Министерства обороны Российской Федерации, то ли лично министру Шойгу на закупку танков и бронетранспортеров, которые непрерывным потоком направляются в Донбасс.

Короче, письмо дошло до адресатов и все замерло в ожидании важного государственного решения. По непроверенным сведениям, бумагу от Марка прочитали и создатели мультсериала "Маша и медведь". Говорят, из оффшорных средств уже выплачены гонорары лучшим сценаристам, включая Оливера Стоуна, которые взялись за продолжение сценария о похождениях девочки Маши. Рабочая версия очередных серий — "Маша и Марк".