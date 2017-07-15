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    Политика

    Добкин: у меня нет 150 млн грн для внесения залога

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (132)

    (обновлено: )96
    Согласно информации народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина, настоящая цель и главная цель Генеральной прокуратуры - лишить его свободы.
    Михаил Добкин в суде
    УНИАН

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин заявляет, что у него нет 150 млн грн для внесения залога в случае вынесения судом соответствующего решения.

    Михаил Добкин в суде
    УНИАН
    Появились фото с заседания суда по мере пресечения Добкину

    Об этом депутат сказал журналистам в Печерском райсуде Киева, который рассматривает ходатайство Генпрокуратуры об избрании ему меры пресечения.

    Прокуроры просили суд назначить Добкину меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой залога в размере не менее 150 млн грн.

    "У меня нет 150 млн, чтобы внести такую меру. Я считаю, что такая мера не обоснована", — сказал он.

    По мнению Добкина, настоящая цель и главная цель Генеральной прокуратуры — лишить его свободы.

    Он также высказал мнение, что дело против него носит политический характер.

    Ранее сообщалось, что решение суда по делу народного депутата Михаила Добкина ожидают в 16:30. На данный момент суд, рассматривающий вопрос избрания меры пресечения народному депутату Михаилу Добкину, ушел в совещательную комнату.

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