Добкин: у меня нет 150 млн грн для внесения залога

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин заявляет, что у него нет 150 млн грн для внесения залога в случае вынесения судом соответствующего решения.

Об этом депутат сказал журналистам в Печерском райсуде Киева, который рассматривает ходатайство Генпрокуратуры об избрании ему меры пресечения.

Прокуроры просили суд назначить Добкину меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой залога в размере не менее 150 млн грн.

"У меня нет 150 млн, чтобы внести такую меру. Я считаю, что такая мера не обоснована", — сказал он.

По мнению Добкина, настоящая цель и главная цель Генеральной прокуратуры — лишить его свободы.

Он также высказал мнение, что дело против него носит политический характер.

Ранее сообщалось, что решение суда по делу народного депутата Михаила Добкина ожидают в 16:30. На данный момент суд, рассматривающий вопрос избрания меры пресечения народному депутату Михаилу Добкину, ушел в совещательную комнату.