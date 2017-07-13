Юнкер попросил не задавать ему много вопросов из-за голода

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время совместной пресс-конференции с главой Евросовета Дональдом Туском и президентом Украины Петром Порошенко по итогам саммита Украина — ЕС заявил, что не будет долго говорить, потому что хочет есть.

"Вы знаете, есть хочется, поэтому буду говорить кратко и буду говорить по-французски, потому что это официальный язык ЕС", — сказал Юнкер. В ходе общения с журналистами он еще несколько раз повторил, что голоден и просит не задавать много вопросов.

Подводя итоги встречи, он заявил, что в последние три года Украина продемонстрировала значительный прогресс в проведении реформ, и снова напомнил Киеву о необходимости эффективнее бороться с коррупцией в стране.

"Что нас беспокоит — это борьба с коррупцией. Я понимаю, что президент и парламент сделали все возможное и достигли прогресса в этом вопросе, но ситуация не является удовлетворительной, и тут надо много работать", — сказал Юнкер.

Он также добавил, что поддерживает создание антикоррупционной палаты в рамках существующей судебной системы вместо создания отдельного антикоррупционного суда.

Очередной 19-й саммит Украина-ЕС 12-13 июля проходит в Киеве, в четверг началось его пленарное заседание. По информации Администрации президента Украины, основными темами повестки дня стали конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, поддержка Киева со стороны Евросоюза, а также имплементация Соглашения об ассоциации с ЕС.