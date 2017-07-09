Вступил в силу закон о стремлении Украины стать членом НАТО

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Закон, закрепляющий стремление Украины стать членом НАТО, вступает в силу в воскресенье, 9 июля.

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В субботу он был опубликован в официальной прессе — парламентской газете "Голос Украины".

В обнародованном законе указано, что он "вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования".

Таким образом, вступление Украины в НАТО четко определено как один из ключевых факторов государственной политики.

Напомним, Верховная Рада Украины 8 июня приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации". Президент Петр Порошенко подписал закон 6 июля.