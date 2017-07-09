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    Политика

    Вступил в силу закон о стремлении Украины стать членом НАТО

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (266)

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    В обнародованном законе указано, что он "вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования". Теперь вступление Украины в НАТО четко определено как один из ключевых факторов государственной политики.
    Флаги Украины и НАТО
    пресс-служба Минобороны Украины

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Закон, закрепляющий стремление Украины стать членом НАТО, вступает в силу в воскресенье, 9 июля.

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    В субботу он был опубликован в официальной прессе — парламентской газете "Голос Украины".

    В обнародованном законе указано, что он "вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования".

    Таким образом, вступление Украины в НАТО четко определено как один из ключевых факторов государственной политики.

    Напомним, Верховная Рада Украины 8 июня приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации". Президент Петр Порошенко подписал закон 6 июля.

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