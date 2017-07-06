Вице-премьер прокомментировала стремление Украины вступить в НАТО

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что стратегическая цель Украины вступить в НАТО не означает, что Киев сегодня же направит заявку о присоединении к альянсу. Об этом она заявила в эфире программы Conflict zone на Deutsche Welle.

"Я очень рада, что наш парламент, наконец, откликнулся на желание людей и законодательно подтвердил, что наша стратегическая цель – это именно вступление в НАТО. Это не означает, что мы сегодня же отправляем заявку о присоединении к НАТО. Это означает, что мы сейчас работаем над внедрением стандартов НАТО и критериев НАТО в Украине", – приводит слова вице-премьера в четверг ее пресс-служба.

По ее словам, речь идет о проведении реформы ВС. "Позвольте напомнить, что три года назад у нас практически не было вооруженных сил, а сейчас мы достойно защищаемся", — добавила Климпуш-Цинцадзе.

Также вице-премьер заявила, что "мы видим, как резко возросло количество тех людей, кто поддерживает членство Украины в НАТО, и мы еще не имели таких высоких показателей за эти 23 года независимости".

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.