наверх
06.07.201719:27
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    В Раде выступит Столтенберг - НАТО

    6702
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    БРЮССЕЛЬ, 6 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Украину во главе Североатлантического совета выступит в Верховной Раде, говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

    Североатлантический совет — главный политический руководящий орган НАТО – на уровне постпредов стран-членов организации посетит Киев 9 и 10 июля. Об этом визите ранее сообщил глава представительства альянса на Украине Александр Винников.

    По информации НАТО, 10 июля состоится заседание комиссии Украина – НАТО с участием украинского президента Петра Порошенко. В ходе визита члены совета встретятся со спикером Верховной Рады и с лидерами парламентских фракций, Столтенберг также проведет отдельную встречу с премьер-министром страны Владимиром Гройсманом.

    "В ходе визита генеральный секретарь произнесет речь в парламенте Украины", — отмечается в сообщении.

     

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Виктор Янукович
      Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича
      Александр Дубилет
      Эхо национализации "ПриватБанка": "маски-шоу" в Днепре
      Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
      Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
      Нардеп Олесь Довгий
      Луценко против нардепов. Представления генпрокурора