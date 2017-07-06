В Раде выступит Столтенберг - НАТО

БРЮССЕЛЬ, 6 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Украину во главе Североатлантического совета выступит в Верховной Раде, говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

Североатлантический совет — главный политический руководящий орган НАТО – на уровне постпредов стран-членов организации посетит Киев 9 и 10 июля. Об этом визите ранее сообщил глава представительства альянса на Украине Александр Винников.

По информации НАТО, 10 июля состоится заседание комиссии Украина – НАТО с участием украинского президента Петра Порошенко. В ходе визита члены совета встретятся со спикером Верховной Рады и с лидерами парламентских фракций, Столтенберг также проведет отдельную встречу с премьер-министром страны Владимиром Гройсманом.

"В ходе визита генеральный секретарь произнесет речь в парламенте Украины", — отмечается в сообщении.