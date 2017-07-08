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    Испания предоставила политическое убежище матери Онищенко

    Тема:

    Онищенко: новая партия компромата (361)

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    О предоставлении Испанией политического убежища Инессе Кадыровой - матери нардепа Александра Онищенко, сообщил сам народный депутат на своей странице в Facebook.
    Александр Онищенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Испания предоставила политическое убежище Инессе Кадыровой — матери народного депутата Александра Онищенко, подозреваемой в соучастии с ним в организации так называемой "газовой схемы".

    Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Онищенко. 

    "Ну вот и все. По маме вопросы сняты. Политическое убежище", — написал он.

    Скриншот с сайта Facebook

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    Нардепа Александра Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грнКроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

    ​После бегства из страны опальный нардеп обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка — "Народный фронт" — потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.

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