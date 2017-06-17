Фигуранту "газового дела Онищенко" объявили новое подозрение - НАБУ

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Фигуранту "газового дела" Валерию Постному сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 УК Украины — "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Ранее сообщалось, что обвиняемого по "газовому делу" народного депутата Александра Онищенко" Валерия Постного, которого выпустили из Киевского СИЗО в пятницу в полночь, задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. В 00:00 16 июня истек срок содержания Постного под стражей, однако "когда он покидал помещение СИЗО, его сразу же задержал спецназ НАБУ по новому подозрению".

​Александра Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

​После бегства из страны опальный нардеп обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка — "Народный фронт" — потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.