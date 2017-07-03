Фигуранта "газового дела Онищенко" Постного арестовали по новому делу

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Галицкий районный суд Львова избрал для одного из фигурантов так называемого "газового дела народного депутата Александра Онищенко" Валерия Постного меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 сентября с альтернативой в виде залога в 50 млн грн.

Как уточняет издание "Наши деньги. Львов", Постный арестован по делу о растрате газового конденсата путем продажи его по заниженной цене в интересах "своих" фирм. По данным следствия, схема реализовывалась в сговоре с должностными лицами "Полтавагаздобыча".

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Адвокат Постного считает подозрение, предъявленные ему, необоснованным. Сам Постный и его адвокат убеждали, что не собираются скрываться от следствия.

Напомним, 15 июня, когда заканчивался срок содержания Постного в Лукьяновском СИЗО Киева, адвокаты затянули рассмотрение и суд не смог рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения для Постного. Тогда в полночь детективы НАБУ задержали после выхода из СИЗО по новому делу о хищении газового конденсата. На следующий день, 16 июня, Соломенский суд Киева рассмотрел ходатайство прокуроров и арестовал Постного по "газовому делу", а не по новому делу о газовом конденсате, с залогом в 10 млн грн, которые были внесены за него в конце прошлой недели.

Наши деньги Валерий Постный в суде Львова

Нардеп Александр Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

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​После бегства из страны опальный нардеп обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка — "Народный фронт" — потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.