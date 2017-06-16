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    Фигуранта "газового дела Онищенко" задержали сразу же после освобождения

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    Онищенко: новая партия компромата (358)

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    В полночь 16 июня истек срок содержания Валерий Постного под стражей, однако когда он покидал помещение Киевского СИЗО, его сразу же задержал спецназ НАБУ.
    Задержание Валерий Постного
    hromadske.ua

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Обвиняемого по "газовому делу" народного депутата Александра Онищенко" Валерия Постного, которого выпустили из Киевского СИЗО в пятницу в полночь, задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

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    Как сообщает "Громадське", в 00:00 16 июня истек срок содержания Постного под стражей, однако "когда он покидал помещение СИЗО, его сразу же задержал спецназ НАБУ по новому подозрению".

    hromadske.ua
    Задержание Валерий Постного

    "Под СИЗО стояли три микроавтобуса со спецназом и две "скорые". Далее Постного повезут в НАБУ для следственных действий, а после этого в изолятор временного содержания", — отмечает издание.

    ​Александр Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грнКроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

    ​После бегства из страны опальный нардеп обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка — "Народный фронт" — потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.

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