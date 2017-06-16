Фигуранта "газового дела Онищенко" задержали сразу же после освобождения

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Обвиняемого по "газовому делу" народного депутата Александра Онищенко" Валерия Постного, которого выпустили из Киевского СИЗО в пятницу в полночь, задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Читайте также: Сможет ли Коломойский забрать "ПриватБанк" у Украины?
Как сообщает "Громадське", в 00:00 16 июня истек срок содержания Постного под стражей, однако "когда он покидал помещение СИЗО, его сразу же задержал спецназ НАБУ по новому подозрению".
"Под СИЗО стояли три микроавтобуса со спецназом и две "скорые". Далее Постного повезут в НАБУ для следственных действий, а после этого в изолятор временного содержания", — отмечает издание.
Обвинуваченого у «газовій справі Онищенка» Валерія Постного випустили з Лук'янівського СІЗО pic.twitter.com/Q8Vvsgdmgl— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 15 июня 2017 г.
Александр Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.
Спецназ НАБУ затримав Постного під воротами СІЗО pic.twitter.com/N7cn35RDkW— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 15 июня 2017 г.
После бегства из страны опальный нардеп обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка — "Народный фронт" — потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.