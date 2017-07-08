Розенблату поможет падение в ноги в высших кабинетах страны - политолог

КИЕВ, 8 июл — РИА новости Украина. Впервые за пять представлений Регламентный комитет Верховной Рады, наконец, поддержал Генпрокуратуру. Члены комитета рекомендуют снять неприкосновенность, задержать и арестовать нардепа от БПП Борислава Розенблата.

В свою очередь, Розенблат назвал провокацией обвинения и оперативное видео, продемонстрированное прокурорами.

Отметим, что ранее регламентный комитет признал недостаточно обоснованными представления Юрия Луценко против четырех других народных депутатов: Максима Полякова, Олеся Довгого, Андрея Логового и Евгения Дейдея.

Будущее рассмотрения представлений ГПУ в ВР спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Александр Кочетков.

"На 90% рассмотрение в ВР представления против Розенблата будет на пользу Генпрокуратуры. Какие-то падения в ноги, слезы и прочее в высших кабинетах страны могут каким-то образом ему помочь. Но исходная ситуация по нашим кулуарным разговорам финала этого сериала выглядит следующим образом, что по Полякову и Розенблату будет позитивное решение, позитивное решение будет и по Добкину и Довгому. Дейдей и Лозовой, скорее всего попадут, но с Лозовым сложнее. Ему, по сути, ничего не грозит. Могут и снять неприкосновенность. А вот перспективы судебного решения обвинительного крайне сомнительны во всех случаях, к сожалению", — отметил эксперт.