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    Розенблату поможет падение в ноги в высших кабинетах страны - политолог

    Тема:

    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора (60)

    (обновлено: )14
    Политолог Александр Кочетков в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что вероятность того, что рассмотрение в ВР представления против Розенблата будет на пользу ГПУ — 90%, но перспективы обвинительного судебного решения сомнительны.

    КИЕВ, 8 июл — РИА новости Украина. Впервые за пять представлений Регламентный комитет Верховной Рады, наконец, поддержал Генпрокуратуру. Члены комитета рекомендуют снять неприкосновенность, задержать и арестовать нардепа от БПП Борислава Розенблата.

    Валерий Дымов
    скриншот видео
    Депутаты и неприкосновенность. На кону карьера Луценко - эксперт

    В свою очередь, Розенблат назвал провокацией обвинения и оперативное видео, продемонстрированное прокурорами.

    Отметим, что ранее регламентный комитет признал недостаточно обоснованными представления Юрия Луценко против четырех других народных депутатов: Максима Полякова, Олеся Довгого, Андрея Логового и Евгения Дейдея.

    Будущее рассмотрения представлений ГПУ в ВР спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Александр Кочетков.

    "На 90% рассмотрение в ВР представления против Розенблата будет на пользу Генпрокуратуры. Какие-то падения в ноги, слезы и прочее в высших кабинетах страны могут каким-то образом ему помочь. Но исходная ситуация по нашим кулуарным разговорам финала этого сериала выглядит следующим образом, что по Полякову и Розенблату будет позитивное решение, позитивное решение будет и по Добкину и Довгому. Дейдей и Лозовой, скорее всего попадут, но с Лозовым сложнее. Ему, по сути, ничего не грозит. Могут и снять неприкосновенность. А вот перспективы судебного решения обвинительного крайне сомнительны во всех случаях, к сожалению", — отметил эксперт.

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