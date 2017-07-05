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    Сайдик назвал место встречи лидеров "нормандского формата"

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (34)

    (обновлено: )149
    По словам Сайдика, он надеется, что лидеры стран "нормандского формата" найдут возможность поддержать решение о "хлебном перемирии" в Донбассе в ходе предстоящих переговоров в Гамбурге.
    Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Встреча лидеров "нормандского формата", возможно, пройдет в скором времени в Гамбурге, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи в Минске контактной группы по Донбассу.

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    "Я надеюсь, что лидеры стран "нормандского формата" найдут возможность поддержать это решение (о "хлебном перемирии" в Донбассе — ред.) в ходе предстоящих переговоров в Гамбурге", — сказал он.

    Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт не подтвердил информацию о возможности встречи в "нормандском формате" на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

    Так он прокомментировал заявление постпреда РФ при Евросоюзе Владимира Чижова о возможной встрече в этом формате на полях G20.

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