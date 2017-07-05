Сайдик назвал место встречи лидеров "нормандского формата"

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Встреча лидеров "нормандского формата", возможно, пройдет в скором времени в Гамбурге, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи в Минске контактной группы по Донбассу.

"Я надеюсь, что лидеры стран "нормандского формата" найдут возможность поддержать это решение (о "хлебном перемирии" в Донбассе — ред.) в ходе предстоящих переговоров в Гамбурге", — сказал он.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт не подтвердил информацию о возможности встречи в "нормандском формате" на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

Так он прокомментировал заявление постпреда РФ при Евросоюзе Владимира Чижова о возможной встрече в этом формате на полях G20.