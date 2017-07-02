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    МИД Франции озвучил вопросы для согласования до встречи в "нормандском формате"

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    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (706)

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    По словам нового главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана, обе стороны конфликта обязаны принять необходимые меры: обменяться пленными, отвести тяжелую военную технику от линии разграничения, отказаться от блокирования и экспроприации предприятий.
    Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Новый глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что альтернативы "минскому процессу" нет. Об этом он заявил в интервью газете Le Monde, сообщает RFI. 

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    "Альтернативы "минскому процессу" на сегодняшний день нет. Никто — ни русские, ни украинцы не представляют себе другого формата переговоров. Поэтому мы считаем, что процесс должен обязательно продолжаться. Обе стороны конфликта обязаны принять необходимые меры: обменяться пленными, отвести тяжелую военную технику от линии разграничения, отказаться от блокирования и экспроприации предприятий. Нужно уладить эти вопросы до начала нового этапа переговоров в нормандском формате", — заявил Ле Дриан.

    Таким образом министр иностранных дел Франции прокомментировал заявление президента Петра Порошенко о неэффективности минских соглашений.

    Он подтвердил, что решение продлить санкции против России страны Европейского Союза приняли единогласно.

    "Однако следует помнить, что санкции имеют обратимый характер, в случае улучшения ситуации они могут быть сняты. Сегодня говорить пока об этом рано. Для этого необходима воля украинского руководства", — резюмировал Ле Дриан.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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