наверх
30.06.201722:36
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Климкин назвал условия для подготовки "нормандской" встречи

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (32)

    (обновлено: )24703
    По мнению главы внешнеполитического ведомства, сначала лидеры "нормандской четверки" должны поговорить по телефону, чтобы выяснить, "какие результаты могут и должны быть согласованы на будущую встречу".
    Павел Климкин. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" будет готовиться, если будут продвижения по вопросам безопасности и освобождения заложников.

    Военнослужащий на блокпосту в районе поселка Александровка в Донецкой области. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В Украине предложили усилить "нормандский формат". Для надежности?

    По его словам, сначала лидеры "нормандской четверки" должны поговорить по телефону, чтобы выяснить, "какие результаты могут и должны быть согласованы на будущую встречу". "Просто собираться о чем-то говорить — так оно не работает", — сказал министр в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер".

    "Для нас очень важны два ключевых измерения — это безопасность: то, что сейчас происходит, ну какое это прекращение огня?.. И второе — это освобождение заложников и политических заключенных. Если по этим двум направлениям сможем продвинуться, тогда будем готовить встречу", — сказал Климкин.

    Смотрите также: Нормандский формат, Минские соглашения и роль США: интервью Порошенко

    Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что дата телефонного разговора лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Украине не согласована. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что переговоры в "нормандском формате" должны пройти в последние дни июня или в первые числа июля.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко на торжественной встрече Ассоциации городов Украины
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Золотарев: о реальной реинтеграции Донбасса сегодня речь не идет. Видео
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Лето в Киеве
    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Дело Гужвы. Арест