Климкин назвал условия для подготовки "нормандской" встречи

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" будет готовиться, если будут продвижения по вопросам безопасности и освобождения заложников.

По его словам, сначала лидеры "нормандской четверки" должны поговорить по телефону, чтобы выяснить, "какие результаты могут и должны быть согласованы на будущую встречу". "Просто собираться о чем-то говорить — так оно не работает", — сказал министр в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер".

"Для нас очень важны два ключевых измерения — это безопасность: то, что сейчас происходит, ну какое это прекращение огня?.. И второе — это освобождение заложников и политических заключенных. Если по этим двум направлениям сможем продвинуться, тогда будем готовить встречу", — сказал Климкин.

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Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что дата телефонного разговора лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Украине не согласована. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что переговоры в "нормандском формате" должны пройти в последние дни июня или в первые числа июля.