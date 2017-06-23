В МВД грозятся продолжить задержания журналистов за "торговлю клеветой"

MARVIN RECINOS/AFP

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Задержания за "торговлю клеветой и неправдой" грозит и другим представителям СМИ в Украине, сообщил член коллегии МВД Украины, депутат парламента Антон Геращенко после задержания за взятку главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы.

"Да — это борьба! Борьба со свободой безнаказанно лгать, за деньги распространять неправду и уничтожать собственную страну. Первый пошёл! За ним пойдут и другие торговцы клеветой и неправдой", — написал Геращенко в Facebook.

В апреле Гужва заявлял, что из-за публикации им критических материалов об украинской власти налоговая милиция пытается сфабриковать против него новое уголовное дело. Также в отношении Гужвы на Украине уже было заведено одно уголовное дело за неуплату налогов на должности главного редактора украинского издания "Вести".

Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В самом офисе издания прошли обыски.