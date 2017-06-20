Порошенко проводит встречу с главой Минэнерго США

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко проводит в Вашингтоне встречу с министром энергетики США, сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

"Президент начал рабочий день в Вашингтоне со встречи с министром энергетики США. Далее переговоры в Белом доме", — написал Цеголко в Twitter.

Согласно информации Белого дома, Порошенко во вторник в 11.00 по вашингтонскому времени (18.00 по Киеву) встретится в столице США со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Встреча пройдет в трехстороннем формате — Трамп намерен "зайти" на ранее запланированную встречу с Порошенко вместе с вице-президентом Майком Пенсом — такой формат использовали и прежние хозяева Белого дома, экс-президент Барак Обама и бывший вице-президент Джо Байден. Повестка дня встречи не сообщается, заявлений для прессы Белый дом также пока не планирует.

Порошенко уже заявил, что его визит в Вашингтон свидетельствует о "фантастической" поддержке страны со стороны США. По информации главы МИД Украины Павла Климкина, Порошенко на переговорах с Трампом коснется темы Крыма, а также поднимет вопрос давления на Россию, от которой Киев требует выполнения минских соглашений.

Эксперты считают, что Порошенко и Трамп обсудят новый формат участия США в урегулировании конфликта на востоке Украины, а также законопроект о реинтеграции Донбасса, который разрабатывается Киевом.