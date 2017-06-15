Путин: рано или поздно в Украину придут неожиданные на сегодня решения

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию в Украине, выразил уверенность, что рано или поздно придут решения, "о которых сегодня мы не можем догадываться".

"Надежда всегда есть. Я просто уверен, что рано или поздно придут решения, о которых сегодня мы даже не можем догадываться. Но придут и другие проблемы, которые мы должны будем решать", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

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Президент РФ также назвал себя в этой связи "сдержанным оптимистом".

Ранее в том же фильме Путин заявил, что "украинский и русский народы – это практически одно и то же".