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    Политика

    Мэр Николаева сбежал из кабинета через балкон

    (обновлено: )41
    Сегодня утром из Киева в Николаев прибыла группа из пяти сотрудников Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. Однако в приемной городского головы им сообщили, что мэр Александр Сенкевич сможет с ними встретиться только в 16-00.
    Мэр Николаева сбежал из кабинета через балкон
    nikvesti.com

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Николаевский городской голова Александр Сенкевич, которому сегодня должны были вручить протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией, сбежал от полиции и журналистов через балкон. Об этом сообщают местные СМИ.

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    В частности об этом пишет сайт НикВести со ссылкой на слова сотрудников горисполкома из кабинета № 303.

    Издание отмечает, что сегодня утром из Киева в Николаев прибыла группа из пяти сотрудников Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. Однако в приемной городского головы им сообщили, что мэр Александр Сенкевич сможет с ними встретиться только в 16-00.

    Как стало известно журналистам, чтобы избежать встречи с правоохранителями, мэр Николаева перелез через окно из своего кабинета на балкон левого крыла здания мэрии, таким образом оказавшись в кабинете, где сейчас находится Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий. После этого Александр Сенкевич покинул здание Николаевского городского совета.

    Издание добавляет, что в это же время около левого крыла мэрии был замечен автомобиль охраны председателя облгосадминистрации Алексея Савченко.

    По информации источника НикВестей в Николаевской облгосадмниистрации, мэр Николаева Александр Сенкевич находится в кабинете председателя ОГА Алексея Савченко.

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