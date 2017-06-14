Мэр Николаева сбежал из кабинета через балкон

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Николаевский городской голова Александр Сенкевич, которому сегодня должны были вручить протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией, сбежал от полиции и журналистов через балкон. Об этом сообщают местные СМИ.

В частности об этом пишет сайт НикВести со ссылкой на слова сотрудников горисполкома из кабинета № 303.

Издание отмечает, что сегодня утром из Киева в Николаев прибыла группа из пяти сотрудников Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. Однако в приемной городского головы им сообщили, что мэр Александр Сенкевич сможет с ними встретиться только в 16-00.

Как стало известно журналистам, чтобы избежать встречи с правоохранителями, мэр Николаева перелез через окно из своего кабинета на балкон левого крыла здания мэрии, таким образом оказавшись в кабинете, где сейчас находится Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий. После этого Александр Сенкевич покинул здание Николаевского городского совета.

Издание добавляет, что в это же время около левого крыла мэрии был замечен автомобиль охраны председателя облгосадминистрации Алексея Савченко.

По информации источника НикВестей в Николаевской облгосадмниистрации, мэр Николаева Александр Сенкевич находится в кабинете председателя ОГА Алексея Савченко.