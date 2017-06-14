наверх
14.06.201713:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Мэр Николаева заперся в кабинете, чтобы ему не вручили протокол о коррупции

    (обновлено: )19810
    В приемной собралось около трех десятков журналистов местных изданий, здесь же находится один из юристов горисполкома Смородинов, а также сотрудники полиции, которые ждут возможности вручить городскому голове протокол.
    Мэр Николаева заперся в кабинете от полицейских, пришедших вручать ему протокол о коррупции
    novosti-n.org

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. В здание Николаевского городского совета пришли сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

    Целью их визита было вручить протокол о коррупции городскому голове Николаева Александру Сенкевичу. Когда секретарь доложила мэру о визите правоохранителей, он заперся изнутри в своем кабинете и приказал к нему никого не пускать.

    Читайте также: Не хотим или не можем? Почему коррупция в Украине непобедима

    К настоящему времени николаевский градоначальник сидит в своем кабинете уже около часа.

    В приемной собралось около трех десятков журналистов местных изданий, здесь же находится один из юристов горисполкома Смородинов, а также сотрудники полиции, которые ждут возможности вручить городскому голове протокол.

    Ранее директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что исход борьбы Украины с коррупцией зависит от того, останется ли страна на европейском пути развития.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Юрий Шулипа
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Свой-чужой. Культурная война в Украине
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада
    Павел Климкин. Архивное фото
    Европа открывает для украинцев свои границы