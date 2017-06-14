Мэр Николаева заперся в кабинете, чтобы ему не вручили протокол о коррупции

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. В здание Николаевского городского совета пришли сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Целью их визита было вручить протокол о коррупции городскому голове Николаева Александру Сенкевичу. Когда секретарь доложила мэру о визите правоохранителей, он заперся изнутри в своем кабинете и приказал к нему никого не пускать.

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К настоящему времени николаевский градоначальник сидит в своем кабинете уже около часа.

В приемной собралось около трех десятков журналистов местных изданий, здесь же находится один из юристов горисполкома Смородинов, а также сотрудники полиции, которые ждут возможности вручить городскому голове протокол.

Ранее директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что исход борьбы Украины с коррупцией зависит от того, останется ли страна на европейском пути развития.