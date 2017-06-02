Борьба с коррупцией станет условием поддержки импорта Украины в ЕС

КИЕВ, 2 июн – РИА Новости Украина, Мария Князева. Борьба с коррупцией в Украине должна стать условием, без которого не могут быть введены новые меры дополнительной поддержки Евросоюзом торговли с Украиной, говорится в сообщении Европарламента.

Европарламент в четверг проголосовал за корректировку предложений Еврокомиссии о введении односторонних торговых преференций для Украины, которые пойдут в дополнение к зоне свободной торговли ЕС-Украина (DCFTA) в рамках их соглашения об ассоциации.

"В ходе голосования, корректирующего предложения Еврокомиссии, депутаты Европарламента в четверг решили, среди прочего, что томаты, пшеница, сырье для удобрений, не получат дополнительных преференций по квотам, нежели те, что были обозначены в DCFTA. Что борьба с коррупцией становится условием предоставления Украине преференциального экспорта (в ЕС)", — говорится в релизе.

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"Предоставляя дополнительные, временные торговые преференции Европарламент хочет поддержать продолжающиеся реформы и усилить малый и средний бизнес (в Украине – ред.), а также дать необходимый импульс росту торговых потоков", — сказал докладчик, подготовивший текст поправок, Ярослав Валеса (Jaroslaw Walesa), чьи слова приводятся в релизе ЕП.

Если меры будут одобрены, они могут включать в себя нулевые тарифные квоты для некоторых сельхозпродуктов, к примеру, на овес, мед и кукурузу, а также снятие импортных пошлин на 23 промышленных товара, таких как удобрения, обувь, определенные виды металлов и электронного оборудования, свидетельствует сообщение крупнейшей партии Европарламента — EPP, к которой принадлежит и Валеса.

Теперь Европарламент начнет переговоры с национальными правительствами по внедрению этих мер, отмечается в релизе.

Ране сообщалось, что Канада окончательно утвердила соглашение о свободной торговле с Украиной.