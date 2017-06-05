Deutsche Welle: поможет ли ЕС побороть коррупцию в Украине?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Евросоюз запустил в Украине программу по борьбе с коррупцией. Это было сделано в четверг, 1 июня, в ходе визита в Киев комиссара ЕС по европейской политике соседства и расширения Йоханнеса Хана. По его словам, именно коррупция сейчас остается главным препятствием для внедрения "амбициозного плана украинских реформ", — пишет Deutsche Welle.

Самая дорогая антикоррупционная программа

На церемонии официального запуска европейской антикоррупционной инициативы еврокомиссар Йоханнес Хан подчеркнул, что на это выделяется почти 16 млн евро. "Это самая крупная программа поддержки Евросоюза в области борьбы с коррупцией на данный момент", — сказал он. Программа предусматривает обучение служащих Национального антикоррупционного бюро Украины, Специальной антикоррупционной прокуратуры и Национального агентства по предупреждению коррупции, а также предоставление им современных информационных технологий, отметила глава европейской антикоррупционной инициативы Эка Тхешелашвили.

Кроме того, Тхешелашвили сообщила, что в рамках программы будет оказана помощь парламентскому комитету по предупреждению коррупции, на который возлагается "стратегический надзор", а также общественным организациям и журналистам. Еще одним направлением, по словам руководительницы программы, должна стать помощь по усилению борьбы с коррупцией в регионах. "Мы будем работать с шестью городами в стране, чтобы достичь большей прозрачности и подотчетности местной власти", — подчеркнула Тхешелашвили.

Реформы должны быть ускорены

Йоханнес Хан отметил, что Украина уже продемонстрировала "впечатляющие результаты по внедрению реформ", несмотря на тяжелое наследие прошлого и конфликт на Донбассе. В то же время, Хан настаивает на ускорении реформ, потому что летом следующего года в Украине ожидается старт избирательной кампании.

Еврокомиссар также выразил обеспокоенность изменениями к законам, которые распространяют электронное декларирование на активистов антикоррупционных организаций. "Я считаю, что здесь должна быть прозрачность, и все общественные организации должны обнародовать свои источники финансирования. Но это не должно мешать их деятельности", — отметил Хан. Он добавил, что обсуждал эту проблему с президентом Украины Петром Порошенко, и надеется, что ситуация будет исправлена еще до саммита Украина-ЕС в середине июля.

Кто получит деньги

Председатель комитета Верховной рады Украины по предупреждению коррупции Егор Соболев в интервью DW пояснил, что наибольшую часть европейских денег получат антикоррупционные органы страны, а украинских специалистов будут обучать ведущие европейские эксперты. Вторая часть средств будет направлена общественным организациям и журналистам, которые расследуют коррупционные схемы, говорится в статье.

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На европейские гранты общественные организации смогут разрабатывать конкретные меры по борьбе с коррупцией, отметил в интервью DW автор альтернативной экспертной оценки состояния коррупции в Украине, директор научных программ Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк. Среди таких мер он назвал разработку антикоррупционных законопроектов, просветительскую работу в регионах, а также контроль за распределением бюджетных средств.

Помимо этого директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин в беседе с DW отметил, что эффективность европейской инициативы зависит от контроля использования средств как со стороны ЕС, так и со стороны гражданского общества.