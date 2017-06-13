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    Киев назвал провокацией "русский" Крым в британском издании

    (обновлено: )22404
    Посольство Украины напомнило, что Великобритания была одной из первых стран, кто осудил присоединение Крыма к России. Посольство призывает издание напоминать читателям о позиции Великобритании по Крыму и по санкциям против РФ.
    Флаги Украины и Европейского союза, архивное фото
    RIA News Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Посольство Украины в Великобритании считает провокационной статью издания Daily Mail, в которой Крым назван российской территорией, говорится в сообщении на сайте дипломатического представительства и в его аккаунте в Twitter.

    Ранее британская Daily Mail опубликовала статью о подрыве морской мины времен Второй мировой войны в Крыму, уточнив, что "инцидент произошел в портовом городе Севастополь на Крымском полуострове, на юго-западе России".

    "Крым — это Украина. Несмотря на провокационный материал Daily Mail, это не даст ничего", — говорится в сообщении.

    Посольство Украины напомнило, что Великобритания была одной из первых стран, кто осудил присоединение Крыма к России. Посольство призывает издание напоминать читателям о позиции Великобритании по Крыму и по санкциям против РФ.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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