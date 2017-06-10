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    У берегов Крыма столкнулась яхта и скоростной катер, есть пострадавшие

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    По информации СМИ, в результате столкновения погибли два человека, еще трое получили травмы. На яхте "Соларис" (порт приписки – Керчь) находились восемь человек, в том числе двое детей. На быстроходном катере "ТК 0393", по предварительным данным, были четыре человека.
    У берегов Крыма столкнулась яхта и скоростной катер
    МЧС РФ

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. В Крыму в море произошло столкновение прогулочной яхты "Соларис" и скоростного катера "ТК 0393" возле г. Керчь, сообщает МЧС РФ.

    Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе Крыма и Украины.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "В МЧС России по Республике Крым поступило сообщение о столкновении прогулочной яхты "Соларис" и скоростного катера "ТК 0393" в акватории Черного моря г. Керчь. По предварительным данным есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

    По информации издания "Корреспондент", в результате столкновения погибли два человека, еще трое получили травмы. "Два человека получили травмы, не совместимые с жизнью, трое госпитализированы в Керченскую городскую больницу. Дети, к счастью, не пострадали", – сообщает издание.

    Отмечается, что на яхте "Соларис" (порт приписки – Керчь) находились восемь человек, в том числе двое детей. На быстроходном катере "ТК 0393", по предварительным данным, были четыре человека.

    Причины инцидента выясняются.

    Ранее сообщалось, что в Одесской области пограничники совместно с полицией задержали судно, которым незаконно переправляли людей в Крым.

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