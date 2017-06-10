Жаркая Крымская неделя моды в Севастополе

На прошлых выходных в Севастополе в курортном комплексе "Аквамарин" состоялся показ модных коллекций крымских дизайнеров в рамках Crimea Fashion Week.

Модели авторской летней одежды, трендовой для жаркого сезона 2017 года, представили дизайнеры Ксения Мак, Ирина Ревизская, Людмила Комардина, дизайн-студия MALIA, Светлана Возиян, Екатерина Кравец, Эльзара Куртмалаева, Ольга Малахова, бренд ASTRAVITA, Наталья Мальгина и бренд Alena Rose.

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Купальники, платья, шорты, вечерние наряды — все это можно было увидеть на прекрасных моделях дизайнеров, порхающих по красной дорожке. Гости мероприятия смогли по-настоящему прочувствовать вкус и характер крымской моды — нежной, солнечной, летящей, смелой и утонченной.