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    Жаркая Крымская неделя моды в Севастополе

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (134)

    11
    Крымская неделя моды
    Крымская Неделя Моды
    Крымская Неделя Моды
    Крымская Неделя Моды
    Крымская Неделя Моды
    Крымская Неделя Моды
    Крымская Неделя Моды
    Крымская Неделя Моды
    Крымская Неделя Моды
    Крымская Неделя Моды
    Крымская Неделя Моды
    Крымская неделя моды
    Крымская Неделя Моды
    Крымская Неделя Моды
    Крымская Неделя Моды
    Крымская Неделя Моды
    Крымская Неделя Моды
    Крымская Неделя Моды
    Крымская Неделя Моды
    Крымская неделя моды
    Ведущая перед началом показа коллекции одежды в рамках Крымской недели моды Crimean Fashion Week в Севастополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крымская Неделя Моды
    Модель во время показа коллекции одежды в рамках Крымской недели моды Crimean Fashion Week в Севастополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крымская Неделя Моды
    Модели во время показа коллекции одежды в рамках Крымской недели моды Crimean Fashion Week в Севастополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крымская Неделя Моды
    Модель во время показа коллекции одежды в рамках Крымской недели моды Crimean Fashion Week в Севастополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крымская Неделя Моды
    Модель во время показа коллекции одежды в рамках Крымской недели моды Crimean Fashion Week в Севастополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крымская Неделя Моды
    Модели во время показа коллекции одежды в рамках Крымской недели моды Crimean Fashion Week в Севастополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крымская Неделя Моды
    Модель во время показа коллекции одежды в рамках Крымской недели моды Crimean Fashion Week в Севастополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крымская Неделя Моды
    Модели во время показа коллекции одежды в рамках Крымской недели моды Crimean Fashion Week в Севастополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крымская Неделя Моды
    Модели во время показа коллекции одежды в рамках Крымской недели моды Crimean Fashion Week в Севастополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крымская Неделя Моды
    Модель во время показа коллекции одежды в рамках Крымской недели моды Crimean Fashion Week в Севастополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крымская Неделя Моды
    Модели в гримерной перед началом показа коллекции одежды в рамках Крымской недели моды Crimean Fashion Week в Севастополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крымская неделя моды
    Модели в гримерной перед началом показа коллекции одежды в рамках Крымской недели моды Crimean Fashion Week в Севастополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крымская Неделя Моды
    Модели в гримерной перед началом показа коллекции одежды в рамках Крымской недели моды Crimean Fashion Week в Севастополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крымская Неделя Моды
    Модели в гримерной перед началом показа коллекции одежды в рамках Крымской недели моды Crimean Fashion Week в Севастополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крымская Неделя Моды
    Модели в гримерной перед началом показа коллекции одежды в рамках Крымской недели моды Crimean Fashion Week в Севастополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крымская Неделя Моды
    Модели во время показа коллекции одежды в рамках Крымской недели моды Crimean Fashion Week в Севастополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крымская Неделя Моды
    Модель во время показа коллекции одежды в рамках Крымской недели моды Crimean Fashion Week в Севастополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крымская Неделя Моды
    Модель во время показа коллекции одежды в рамках Крымской недели моды Crimean Fashion Week в Севастополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крымская Неделя Моды
    Модели перед началом показа коллекции одежды в рамках Крымской недели моды Crimean Fashion Week в Севастополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Ведущая перед началом показа коллекции одежды в рамках Крымской недели моды Crimean Fashion Week в Севастополе.

    На прошлых выходных в Севастополе в курортном комплексе "Аквамарин" состоялся показ модных коллекций крымских дизайнеров в рамках Crimea Fashion Week.

    Модели авторской летней одежды, трендовой для жаркого сезона 2017 года, представили дизайнеры Ксения Мак, Ирина Ревизская, Людмила Комардина, дизайн-студия MALIA, Светлана Возиян, Екатерина Кравец, Эльзара Куртмалаева, Ольга Малахова, бренд ASTRAVITA, Наталья Мальгина и бренд Alena Rose.

    Смотрите также: Ах, какая женщина, или Искусство зарабатывать миллионы в Instagram

    Купальники, платья, шорты, вечерние наряды — все это можно было увидеть на прекрасных моделях дизайнеров, порхающих по красной дорожке. Гости мероприятия смогли по-настоящему прочувствовать вкус и характер крымской моды — нежной, солнечной, летящей, смелой и утонченной.

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