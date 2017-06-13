наверх
13.06.201703:48
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Газета Daily Mail назвала Крым российским

    (обновлено: )401
    В материале издания, в котором Крым был назван частью России, рассказывается о взрыве бомбы времен Второй мировой войны в бухте Севастополя.
    Подрыв бомбы в бухте Севастополя
    dailymail.co.uk

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Британская авторитетная газета Daily Mail в одной из новостей назвало Крым частью России.

    Речь идет о материале (см. здесь), в котором рассказывается о взрыве бомбы времен Второй мировой войны.

    Смотрите также: Избитый националистами сторонник журналиста Коцабы ответил, чей Крым

    "Драматический инцидент произошел в портовом городе Севастополь на Крымском полуострове, на юго-западе России", — говорится в новости.

    dailymail.co.uk
    Скриншот статьи Daily Mail

    Сообщается, что бомба была обнаружена на глубине 17 метров в бухте Севастополя, куда она была сброшена в 1941 году.

    Читайте также — Великий день Порошенко: фига в кармане, безвиз за пазухой

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Очередь за биометрическими паспортами
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    НАТО: надо или не надо?
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Тереза Мэй заявила о получении разрешения на формирование кабинета министров
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit