Газета Daily Mail назвала Крым российским

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Британская авторитетная газета Daily Mail в одной из новостей назвало Крым частью России.

Речь идет о материале (см. здесь), в котором рассказывается о взрыве бомбы времен Второй мировой войны.

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"Драматический инцидент произошел в портовом городе Севастополь на Крымском полуострове, на юго-западе России", — говорится в новости.

dailymail.co.uk Скриншот статьи Daily Mail

Сообщается, что бомба была обнаружена на глубине 17 метров в бухте Севастополя, куда она была сброшена в 1941 году.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.