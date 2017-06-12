наверх
12.06.201715:43
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Мингарелли: украинцы не несут угрозы для стран ЕС

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (561)

    (обновлено: )3601
    Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли подчеркнул, что украинцы, в свою очередь, должны уважать и "обязательства и права", которые предусматривает безвизовый режим.
    Хьюго Мингарелли
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. В Европейском союзе нет опасений относительно наплыва украинцев в связи с вступлением в силу безвизового режима для Украины. Об этом журналистам заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

    "Нет, наоборот, мы надеемся, что как можно большее количество украинцев сможет посетить страны ЕС. Украинцы не несут угрозы для стран ЕС, наоборот, они несут с собой возможности и ожидания", – заявил Мингарелли.

    Петр Порошенко в ходе мероприятий по случаю запуска обратного отсчета до безвизового режима с ЕС
    УНИАН
    Корнейчук: Порошенко в честь безвиза устроил дешевое шоу

    Он подчеркнул, что украинцы, в свою очередь, должны уважать и "обязательства и права", которые предусматривает безвизовый режим.

    "Украина благодаря безвизовому режиму приближается к ЕС, и у нас положительные ожидания от безвизового режима", – рассказал дипломат.

    Смотрите также: Паспортный ажиотаж: очереди за биометрикой в первый день безвиза

    Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

    Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности, о целях поездки и наличии необходимых для поездки денег.

    Читайте также: Великий день Порошенко: фига в кармане, безвиз за пазухой

    Ранее пресс-служба Госпогранслужбы сообщила, что по состоянию на 6:00 12 июня правом безвиза воспользовалось 1894 наших соотечественника: 78% из этого количества пересекли границу в автомобильных пунктах пропуска на границах со странами ЕС; 63% граждан страны отправились в Польшу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Максим Гольдарб, руководитель общественной организации "Публичный аудит"
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    НАТО: надо или не надо?
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Британский политолог съел свою книгу в эфире из-за неверного прогноза выборов. Видео
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit