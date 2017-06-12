Мингарелли: украинцы не несут угрозы для стран ЕС

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. В Европейском союзе нет опасений относительно наплыва украинцев в связи с вступлением в силу безвизового режима для Украины. Об этом журналистам заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"Нет, наоборот, мы надеемся, что как можно большее количество украинцев сможет посетить страны ЕС. Украинцы не несут угрозы для стран ЕС, наоборот, они несут с собой возможности и ожидания", – заявил Мингарелли.

Он подчеркнул, что украинцы, в свою очередь, должны уважать и "обязательства и права", которые предусматривает безвизовый режим.

"Украина благодаря безвизовому режиму приближается к ЕС, и у нас положительные ожидания от безвизового режима", – рассказал дипломат.

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Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности, о целях поездки и наличии необходимых для поездки денег.

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Ранее пресс-служба Госпогранслужбы сообщила, что по состоянию на 6:00 12 июня правом безвиза воспользовалось 1894 наших соотечественника: 78% из этого количества пересекли границу в автомобильных пунктах пропуска на границах со странами ЕС; 63% граждан страны отправились в Польшу.