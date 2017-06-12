Водители ЕС встретили безвиз в Чопе осуждающими возгласами - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко встретил введение безвизового режима 11 июня на Закарпатье. На украинско-словацкой границе он вместе с президентом Словакии Андреем Киской принял участие в праздничной церемонии. В частности, украинский президент открыл символические двери в безвиз.

Подробности праздничной церемонии, сообщила в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент из Ужгорода Екатерина Ирха.

Розкажіть, як відбувалася святкова церемонія?

— На подив всіх символічна частина візиту президента на Закарпаття була досить лаконічною, вчасною, не було запізнень, і тривала буквально 15-20 хвилин, вона включала візит президента з дружиною на пункт пропуску "Ужгород — Вишнє Німецьке" на кордоні зі Словаччиною, де за допомогою ужгородської школярки, яка вручила йому ключ від дверей до Європи, були ці двері символічно відчинені. З іншого боку президента України зустрів президент Словацької республіки Андрій Кіска. Президенти обнялися, привітали одне одного. Після цього було звернення обох президентів і селфі, традиційне селфі масове з присутніми на заході — це було кілька тисяч закарпатців, які приїхали на пункт пропуску аби разом з президентом дати старт безвізового режиму, хоча насправді він стартував о першій годині ночі за київським часом, і у 00:00 за європейським часом.

Порошенко виглядав цілковито щасливим та щирим…

— Дійсно, президент демонстрував свою радість. Він також у своїй промові сказав, що це є свято і для нього і його дружини, він показав свій біометричний паспорт, зазначив, що тепер ані йому, ані пані Марині не доведеться отримувати візи для того, щоб подорожувати країнами шенгенської зони, і взагалі зустрів цю подію таким емоційним закликом, що він нарешті може сказати: "yes ЄС".

Про що ще говорив президент?

— Що це лише початок євроінтеграційних реформ в Україні, і така підтримка, як він сказав, європейських адвокатів України, зокрема і Словаччини, це чудова підтримка для того, щоб Україна не спинялась на своєму шляху, і все ж таки кінцева мета — вступ до ЄС. А власне президент Словаччини дуже схвально оцінив ті реформи, які тривають в Україні, зазначив, що Україна виконала всі свої обіцянки щодо безвізу, і логічно, що відповідь Європи була однозначною — відкрити українцям, громадянам України дорогу в Європу без бюрократичної процедури отримання в'їзної візи.

Порошенко заявив, що українська прикордонна та митна служби облаштують пункти пропуску і будуть здійснювати єдиний контроль із словацькими, польськими, румунськими та угорськими колегами. Що вам відомо про такі плани?

— Дійсно, в заявах президента прозвучало, що тепер почастішають і стануть звичною практикою спільні патрулювання на кордоні з нашими партнерами з ЄС. На сьогодні такі спільні патрулювання, до речі, діють, і в прикордонній зоні безпосередньо з Угорщиною та зі Словаччиною, наші прикордонники практикуються уже кілька років, щопівроку звітують, що є спільні напрацювання, спільні затримання на прикордонній смузі, то, по-перше, говорилося про те, що будуть реконструювати існуючі пункти пропуску для того, щоб розширити їхню пропускну спроможність, і те, що буде більш ширша співпраця з силовими правоохоронними органами, які працюють в митній та прикордонній смузі вже з нашими безвізовими сусідами.

На час проведення церемонії перекривали все? Пункт пропуску не працював?

— Ця зустріч відбувалася на вантажному терміналі, там стояла невеличка черга за закарпатськими мірками з вантажівок, і на час церемонії пропуск не здійснювався, тобто машини стояли, водії, до речі, долучилися до загалу, який стояв біля сцени і навколо. А вночі я мала нагоду побувати на пункті пропуску «Чоп-Захонь» на кордоні з Угорщиною, щоби подивитися наскільки в хвилину вступу безвізу відбудеться ажіотаж з боку українців, то його не відбулося насправді, на виїзд з України до ЄС було кілька машин, і переважно це були машини з іноземною реєстрацією, тобто або іноземці, або українці-пересічники, які їхали перетнути кордон і продовжити термін перебування свого авто в Україні. А ось з того боку, з Європи була величезна черга в Чопі з водіїв, які в'їжджали в Україну, були дуже невдоволені через те, що дуже довго українська сторона оформлює їхній в'їзд, нарікали на якісь перебої в роботі бази, ось і безвіз вони зустріли сигналами і невдоволеними вигуками на мосту, який сполучає Україну та Угорщину по річці Тиса.

Чи відомі вам випадки, коли українців завертали на кордоні?

— На Закарпатті я про такі випадки не знаю. Ось буквально кілька хвилин тому перед нашим включенням інформацію розповсюдила Закарпатська облдержадміністрація, зокрема губернатор Генадій Москаль, який зазначив, що протягом перших восьми годин безвізу кордон з біометричному паспортами в напрямку Європи перетнули рівно 100 українців, переважно в Угорщину — зі 100 це було 89 осіб. Про інформацію щодо непропуску з якихось причин наразі не надходило, хоча прикордонники говорили про те, які можуть бути ризики. Чому, наприклад, українця можуть не випустити з України в ЄС — через проблеми з правоохоронними органами, або якщо людина є в базі Інтерполу і приймаюча сторона не бажає бачити цього громадянина на своїй території.

Після офіційної святкової церемонії розпочалися переговори між українським і словацьким президентами. Вам відомо про що говорили?

— Цією інформацією я не володію, попередньо в анонсі журналістів попереджали про те, що це буде закрита зустріч без журналістів, буде лише прес-служба президента України. Я думаю, що інформацію цю власне Київ вже буде розповсюджувати. Те про, що заявляли вони в спільних заявах, це про подальшу співпрацю, зокрема в транскордонному співробітництві, зокрема і по кордону, який межує з Закарпатською областю. Про деталі переговорів за зачиненими дверима, на жаль, наразі інформації немає.

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Ранее помощник начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Владимир Шеремет в эфире "ГС" сообщил, что 11 июня никому не было отказано в поездке в ЕС без виз по биометрическим паспортам.

Напомним, поскольку Украина не входит в ЕС, ее гражданам все равно придется проходить определенную процедуру пересечения границы, однако она будет чуть более приятной без виз, считает аналитик "Европы без барьеров" Екатерина Кульчицкая.