Порошенко не доверяют 78% украинцев - опрос

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Президенту Украины Петру Порошенко полностью доверяют только 1,9% граждан страны, "скорее доверяют" — 15,9%, а не доверяют в той или иной степени 78,1% населения. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра социальных исследований "София", который проводился с 26 мая по 1 июня 2017 года. Скриншот Адекватная замена? Вместо "ВКонтакте" и "Одноклассники" - Ukrainians

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"Причем недоверие к президенту доминирует во всех макрорегионах страны: и на юго-востоке, и в центральных областях, и на западе", — отмечает социологическая компания.

Кроме того, "совсем не доверяют" или "скорее не доверяют" председателю Рады Андрею Парубию 82,0% респондентов, главе МВД страны Арсену Авакову — 81,9% опрошенных, а секретарю СНБО Александру Турчинову — 81,5%.

Применительно к институтам власти, Верховной Раде не доверяют 89,4% украинцев, а правительству — 86,2%.

Напомним, более 60% украинцев отрицательно относятся к блокированию доступа к российским социальным сетям и ресурсам, которые попали в санкционный список Киева.