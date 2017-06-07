Источник сообщил, когда Порошенко и Грибаускайте встретятся в Харькове

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В пятницу в Харькове состоится встреча президентов Украины и Литвы Петра Порошенко и Дали Грибаускайте, сообщает УНИАН со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах Харьковской области.

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По словам собеседника агентства, встреча, скорее всего, состоится в первой половине дня в пятницу. При этом какие-либо поездки по регионам президенты не планируют.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте в ходе работы Второго украинско-литовского делового форума заявила, что коррупция остается ключевой проблемой Украины, которая как раковая опухоль мешает стране развиваться.