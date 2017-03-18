Грибаускайте высказалась о присоединении Крыма к РФ

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Президент Литвы Даля Грибаускайте высказалась в поддержку территориальной целостности Украины.

Об этом она написала в Twitter.

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"Свободу можно оккупировать, но ее невозможно отобрать. Крым – это Украина", – написала президент Литвы.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини вновь заявила о непризнании ЕС присоединения полуострова Крым к РФ.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал украинские власти прекратить "глупые разговоры, что Крым когда-то будет украинским" и "не дурить" население своей страны.