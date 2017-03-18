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    Грибаускайте высказалась о присоединении Крыма к РФ

    (обновлено: )759012
    На своей странице в соцсети президент Литвы написала, что "свободу можно оккупировать, но ее невозможно отобрать". Также она добавила, что "Крым – это Украина".
    Президент Литвы Даля Грибаускайте
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Президент Литвы Даля Грибаускайте высказалась в поддержку территориальной целостности Украины. 

    Об этом она написала в Twitter.

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    "Свободу можно оккупировать, но ее невозможно отобрать. Крым – это Украина", – написала президент Литвы.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини вновь заявила о непризнании ЕС присоединения полуострова Крым к РФ.

    Глава Крыма Сергей Аксенов призвал украинские власти прекратить "глупые разговоры, что Крым когда-то будет украинским" и "не дурить" население своей страны.

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