Порошенко подписал закон об увеличении алиментов

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению защиты права ребенка на надлежащее содержание", предусматривающий увеличение минимального размера алиментов на одного ребенка, сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Парламент 17 мая принял закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты по улучшению защиты права ребенка на надлежащее содержание. За это решение проголосовали 226 депутатов из 352, зарегистрированных в сессионном зале.

В Семейном кодексе вводится порядок, согласно которому алименты, полученные на ребенка, являются собственностью самого ребенка. Ранее существовала норма, по которой алименты, полученные на ребенка, являются собственностью того из родителей, на имя которого они выплачиваются, и должны использоваться по целевому назначению.

Если ранее минимальный размер алиментов на ребенка составлял 30% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, то данный закон повышает уровень выплат до 50%.

Отметим, для детей до 6 лет прожиточный минимум с 1 мая составляет 1426 гривен, с 1 декабря — 1492 гривны. Соответственно, согласно действующему законодательству минимальные алименты для малышей составляли бы 428 грн с мая и 447 грн с декабря. С учетом принятого документа, уровень выплат в пользу ребенка будет составлять по меньшей мере 713 грн с мая и 746 грн с декабря.

Напомним, с 1 мая до 1684 грн повышается прожиточный минимум для трудоспособных лиц. Это предусмотрено в бюджете на 2017 год.