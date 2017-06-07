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    Санкции скоро захлебнутся - власти Крыма

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (133)

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    По словам вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова, режим санкций скоро захлебнется, потому что противоречит интересам самих государств, которые устраивают эту агрессию, и интересам мира и безопасности во всем мире.
    Георгий Мурадов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Режим санкций против Крыма рано или поздно захлебнется в собственной бесперспективности, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

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    Во вторник стало известно, что постпреды стран-членов ЕС согласовали продление на год санкций против Крыма, формальное решение ожидается 19 июня.

    "После референдума (2014 года – ред.) на нас, по существу, пошла волна агрессии, которая до сих пор продолжается. Это дело неприемлемое, и мы считаем, что это все скоро захлебнется, потому что противоречит интересам самих государств, которые устраивают эту агрессию, и интересам мира и безопасности во всем мире", — сказал РИА Новости Мурадов.

    По его словам, западные страны должны прийти к осознанию необходимости выстраивать международную политику исключительно в конструктивном русле. "Без этого мир будет ставиться на грань военной угрозы, на грань конфронтации, которой не хочет никто. Все, что требуется (Запада – ред.), это осознать, что абсолютно легитимный крымский референдум, после которого началась эта вся конфронтация, возник только потому, что в Киеве произошел государственный переворот", – подчеркнул Мурадов.

    Вице-премьер уверен, что принимаемое решение в ЕС о продлении санкций противоречат ощущениям, желаниям и чаяниям европейских народов.

    "Такие решения должны очень тщательно взвешиваться, чтобы не приводить всю мировую систему взаимоотношений и сотрудничества, которая на протяжении многих десятилетий уже складывалась в современной мире, к грани разрушения и конфронтации", — заключил Мурадов.

    Санкции в отношении Крыма были введены три года назад после присоединения полуострова к России и с тех пор автоматически продлеваются.

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