Присоединение Крыма к РФ не должно было стать сюрпризом для мира - ЕСВД

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина, Татьяна Калмыкова. Присоединение Крыма к России не должно было быть шоком для мирового сообщества, считает глава отдела кризисного менеджмента и планирования Европейской службы внешнеполитической деятельности (ЕСВД) Габор Иклоди.

"Три года назад, когда случился Крым, это стало шоком для нас. Но потом мы можем задать сами себе вопрос: произошло ли это абсолютно неожиданно? Я считаю, что ответ — нет. Мы просто не прислушивались к тому сигналу, который был послан ранее", — сказал он, выступая на конференции в Вашингтоне.

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Иклоди призвал задуматься о "нескольких вещах". "Президент (Россия Владимир) Путин, описывающий распад Советского Союза как катастрофу XX века, подумайте о заявлениях, сделанных о защите 25 миллионов русскоговорящего населения, которые оказались после распада СССР вне России, или подумайте о действиях, предпринятых в 2008 году в Грузии после кибероперации, которая была там проведена", — утверждает европейский дипломат.

Это, по его мнению, те "сигналы", которые Запад в свое время не услышал.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.