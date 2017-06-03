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    Политика

    Парубий посетит Италию

    (обновлено: )32
    Согласно информации, в ходе визита планируется подписание главами Верховной Рады Украины и Палаты депутатов Итальянской Республики Меморандума о взаимопонимании.
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий 4-5 июня посетит с визитом Италию, сообщили в пресс-службе Аппарата парламента.

    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    УНИАН
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    В ходе визита предусмотрена встреча Парубия с председателем Палаты депутатов страны Лаурой Болдрини и председателем Сената Италии Пьетро Грассо.

    "Планируется подписание главами Верховной Рады Украины и Палаты депутатов Итальянской Республики Меморандума о взаимопонимании между Верховной Радой Украины и Палатой депутатов Итальянской Республики", — сообщили в пресс-службе.

    Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл в Сингапур для участия в ежегодном саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

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