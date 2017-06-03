Парубий посетит Италию

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий 4-5 июня посетит с визитом Италию, сообщили в пресс-службе Аппарата парламента.

В ходе визита предусмотрена встреча Парубия с председателем Палаты депутатов страны Лаурой Болдрини и председателем Сената Италии Пьетро Грассо.

"Планируется подписание главами Верховной Рады Украины и Палаты депутатов Итальянской Республики Меморандума о взаимопонимании между Верховной Радой Украины и Палатой депутатов Итальянской Республики", — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл в Сингапур для участия в ежегодном саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла".