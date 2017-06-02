Членство Украины в НАТО нужно закрепить законом - Парубий

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий выступает за законодательное определение членства Украины в НАТО в качестве приоритета внешней политики страны.

"После посещения на этой неделе Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси и по результатам чрезвычайно плодотворного общения с нашими союзниками и партнерами из Североатлантического Альянса, принял решение, что членство Украины в НАТО как приоритет государственной внешней политики, следует определить на законодательном уровне. Поэтому в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект 6470, которым мы предлагаем внести соответствующие изменения в закон Украины "Об основах внутренней и внешней политики" и закон Украины "Об основах национальной безопасности Украины", — написал Парубий на своей странице в Facebook.

Он также напомнил, что в этом году Украина отмечает 20-летие Хартии об особом партнерстве с НАТО. "Принятие такого Закона — это важный знак для наших союзников", — добавил Парубий.

Читайте также: Сюрприз! Ассоциация с ЕС ставит крест на членстве в ЕС

Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

Ранее Андрей Парубий заявлял, что "остановить Россию может только НАТО".