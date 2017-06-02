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    Членство Украины в НАТО нужно закрепить законом - Парубий

    (обновлено: )3401
    Спикер Верховной Рады уверен, что членство Украины в НАТО как приоритет государственной внешней политики следует определить на законодательном уровне.
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий выступает за законодательное определение членства Украины в НАТО в качестве приоритета внешней политики страны.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп (слева направо на первом плане). Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "После посещения на этой неделе Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси и по результатам чрезвычайно плодотворного общения с нашими союзниками и партнерами из Североатлантического Альянса, принял решение, что членство Украины в НАТО как приоритет государственной внешней политики, следует определить на законодательном уровне. Поэтому в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект 6470, которым мы предлагаем внести соответствующие изменения в закон Украины "Об основах внутренней и внешней политики" и закон Украины "Об основах национальной безопасности Украины", — написал Парубий на своей странице в Facebook.

    Он также напомнил, что в этом году Украина отмечает 20-летие Хартии об особом партнерстве с НАТО. "Принятие такого Закона — это важный знак для наших союзников", — добавил Парубий.

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    Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

    Ранее Андрей Парубий заявлял, что "остановить Россию может только НАТО". 

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