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    Парубий подписал закон о языковых квотах на ТВ

    Тема:

    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ (130)

    (обновлено: )15305
    Для вступления в силу принятых парламентом законов их должен подписать президент Украины Петр Порошенко. Спикер подписал законы о запрете в стране георгиевской ленточки и об увеличении доли украинского языка на телевидении.
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в пятницу подписал законы о запрете в стране георгиевской ленточки и об увеличении доли украинского языка на телевидении, теперь они будут переданы на подпись президенту страны Петру Порошенко.

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    Для вступления в силу принятых парламентом законов их должен подписать президент Украины.

    "Сегодня я подписываю закон, который предусматривает обязательную долю украинского языка на общенациональном телевидении 75%… Также подписываю закон о запрете так называемой георгиевской ленточки", — заявил Парубий в ходе заседания парламента.

    Верховная Рада во вторник приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Для региональных телеорганизаций предлагается установить обязательную долю на уровне 60%. Против принятия закона выступали журналисты крупнейшего общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке.

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