Минюст обещает помочь при введении визового режима с РФ

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Министерство юстиции Украины готово оказать помощь Министерству иностранных дел в случае принятия решения властями страны ввести визовый режим с Российской Федерацией, заявил глава Минюста Павел Петренко.

"Механизмы готовы абсолютно, это технический процесс. Если будет политическое решение… я думаю, что мы поможем… нашим коллегам из МИДа, которые будут фактически вести этот процесс", — сказал Петренко журналистам в четверг.

Он отметил, что вопрос визового режима с РФ является актуальным. По словам министра, принятие этого решения сдерживает только тот факт, что у многих украинцев есть родственники в России, "чтобы не создать для них много некомфортных вещей". При этом он подчеркнул, что введение визового режима было бы правильным решением с точки зрения безопасности страны.

В мае фракция коалиции "Народный фронт" в Верховной Раде вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

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Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с РФ. Поводом стал арест журналиста "Укринформа" Романа Сущенко в Москве по подозрению в шпионаже. В МВД Украины поддержали инициативу о введении визового режима с РФ.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не стремится отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз.