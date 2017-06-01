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    Минюст обещает помочь при введении визового режима с РФ

    (обновлено: )16113
    Как сообщил глава Министерства юстиции Украины Павел Петренко, юридические механизмы уже готовы, осталось принять политическое решение.
    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    Сайт правительства Украины

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Министерство юстиции Украины готово оказать помощь Министерству иностранных дел в случае принятия решения властями страны ввести визовый режим с Российской Федерацией, заявил глава Минюста Павел Петренко.

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    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    "Механизмы готовы абсолютно, это технический процесс. Если будет политическое решение… я думаю, что мы поможем… нашим коллегам из МИДа, которые будут фактически вести этот процесс", — сказал Петренко журналистам в четверг.

    Он отметил, что вопрос визового режима с РФ является актуальным. По словам министра, принятие этого решения сдерживает только тот факт, что у многих украинцев есть родственники в России, "чтобы не создать для них много некомфортных вещей". При этом он подчеркнул, что введение визового режима было бы правильным решением с точки зрения безопасности страны.

    В мае фракция коалиции "Народный фронт" в Верховной Раде вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

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    Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с РФ. Поводом стал арест журналиста "Укринформа" Романа Сущенко в Москве по подозрению в шпионаже. В МВД Украины поддержали инициативу о введении визового режима с РФ.

    Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не стремится отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз.

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