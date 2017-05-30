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    В МИД РФ назвали возможные последствия введения Киевом виз с Россией

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (49)

    (обновлено: )49361
    При введении Киевом виз с Россией около 3 миллионов граждан Украины могут направиться в Европу, заявил во вторник замглавы МИД РФ Алексей Мешков.
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Москва не исключает, что при введении Киевом виз с Россией около 3 миллионов граждан Украины могут направиться в Европу, заявил во вторник замглавы МИД РФ Алексей Мешков.

    Сергей Тарута. Архивное фото
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    Тарута: от введения виз с РФ проиграют простые украинцы

    "Представьте себе, сейчас если украинцы введут визовый режим с Россией, и появятся 3 миллиона украинцев, которые повернутся на Западную Европу", — сказал Мешков на круглом столе, посвященном отношениям ЕС и России, в Общественной палате.

    Ранее в мае фракция коалиции "Народный фронт" в Верховной Раде вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

    Читайте также: Визы с РФ против безвиза с ЕС. Кто кого?

    Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с РФ. Поводом стал арест журналиста "Укринформа" Романа Сущенко в Москве по подозрению в шпионаже. В МВД Украины поддержали инициативу о введении визового режима с РФ.

    Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не стремится отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз.

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