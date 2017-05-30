В МИД РФ назвали возможные последствия введения Киевом виз с Россией

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Москва не исключает, что при введении Киевом виз с Россией около 3 миллионов граждан Украины могут направиться в Европу, заявил во вторник замглавы МИД РФ Алексей Мешков.

"Представьте себе, сейчас если украинцы введут визовый режим с Россией, и появятся 3 миллиона украинцев, которые повернутся на Западную Европу", — сказал Мешков на круглом столе, посвященном отношениям ЕС и России, в Общественной палате.

Ранее в мае фракция коалиции "Народный фронт" в Верховной Раде вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

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Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с РФ. Поводом стал арест журналиста "Укринформа" Романа Сущенко в Москве по подозрению в шпионаже. В МВД Украины поддержали инициативу о введении визового режима с РФ.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не стремится отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз.