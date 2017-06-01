наверх
01.06.201710:28
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Тимошенко попросила прощения у политиков и всех, "кого обидела"

    (обновлено: )40
    Юлия Тимошенко, выступая на шестом национальном молитвенном завтраке в столице, отметила, что "надо больше любить друг друга, больше доверять друг другу и больше сотрудничать друг с другом".
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко попросила прощения у политиков, выступая на молитвенном завтраке в Киеве в четверг.

    Юлия Тимошенко о свободе слова в Украине. Видео
    Канал на Youtube Телеканал ZIK
    Тимошенко о полном сворачивании свободы слова в Украине

    Тимошенко сообщила, что недавно на телевидении у нее был "тяжелый эфир" с лидером крупнейшей в парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Артуром Герасимовым, в ходе которого наблюдалась "схватка" политиков. После этого Тимошенко заявила, что просит у него прощения за эту дискуссию, и также у всех, кого могла обидеть.

    "Я хочу сделать шаг и сказать, что нам надо больше любить друг друга, больше доверять друг другу и больше сотрудничать друг с другом. Я хочу попросить прощения, если обидела Артура Герасимова или кого-либо в этом в зале, в Украине, и хочу пожать ему руку", — сказала Тимошенко, подошла к Герасимову и обняла его. Выступление Тимошенко транслировал телеканал "112 Украина".

    На молитвенный завтрак в центре Киева в четверг собрались политики и руководство страны, в том числе спикер парламента Андрей Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, также ожидается выступление Порошенко. Руководство собирается на молитвенный завтрак уже в шестой раз, чтобы помолиться за мир в стране, эту традицию власти ввели на фоне конфликта в Донбассе.

    Читайте также: Больше всего Порошенко боится США и Тимошенко — Корнейчук

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Экс-премьер Украины Арсений Яценюк
    Стокгольмский арбитраж по газовому спору Украины и РФ
    Флаг ЛНР. Архивное фото
    Донбассе: очередной "режим тишины"
    Флаг Нидерландов
    Украина - ЕС: без виз, но не без правил
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и штурм Львовского облсовета